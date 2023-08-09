«عبدالهادي» يحتاج إلى أدوية بـ 20 ألف درهم

يعاني المريض «عبدالهادي» من جزر القمر ويبلغ من العمر 53 عاماً مرض السكري الحاد والمزمن.

ووفقاً لتقرير طبي صادر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية فهو يحتاج إلى أدوية لمدة سته أشهر، تبلغ قيمتها 19 ألفاً و932 درهماً.

وناشد المريض أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على تأمين تكاليف علاجه، نظراً للظروف المالية السيئة التي يمر بها.

وقال «عبدالهادي» لـ«الإمارات اليوم»: «أعاني إصابتي بمرض السكري الحاد والمزمن منذ أربع سنوات تقريباً. ولكن المرض اشتد بشكل كبير، واستفحلت أعراضه خلال الأيام الماضية، فأصبت في قدمي اليمنى بما يسمى طبياً (القدم السكرية).

ولتفادي البتر، أقر الطبيب البدء في تناول الأنسولين لمدة ستة أشهر، لمعرفة ما إذا كان العلاج كافياً لتجنب المضاعفات أم لا».

وشرح المريض أن «المصاب بالقدم السكرية، يظلّ عرضة لخيار بتر قدمه لتلافي مضاعفاتها. ولكن في حال الاستفادة من العلاج، سأكون في غنى عن البتر».

وذكر أن كُلفة العلاج تبلغ 19 ألفاً و932 درهماً لمدة ستة أشهر.

وتابع المريض: «المشكلة أن حالتي الصحية تسوء يوماً بعد يوم، وفي حال لم تستجب للأدوية التي وصفها لي الطبيب المعالج فسيصبح الوضع أصعب كثيراً، لأن بتر قدمي سوف يحد من تحركاتي الطبيعية وممارسة حياتي بشكل طبيعي، علماً بأن مرض السكري أثر بشكل سلبي على بصري وأسناني».

وقال إن قيمة أدوية السكري التي يحتاجها تتجاوز إمكاناته المالية المتواضعة، لافتاً إلى أنه يعيش مع أحد الأقارب، وليس لديه مصدر دخل لأنه لا يعمل.

وتابع: «لا أعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب نظراً لوضعي الصحي المتردي وسوء وضعي المالي».

وشرح: «سبق لي طلب مساعدة من جمعيات ومؤسسات خيرية، ولكني لم أحصل على ردّ».

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة الأدوية حتى لا يفقد قدمه.

• المصاب بالقدم السكرية يظلّ عرضة لخيار بتر قدمه لتلافي مضاعفاتها.