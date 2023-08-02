متبرعون يسددون 17 ألف درهم لعلاج «نورهان»

تكفل متبرعون بمساعدة المريضة السودانية (نورهان) على سداد كلفة علاجها، البالغة 16 ألفاً و956 درهماً (2100 درهم لتجديد بطاقة الضمان الصحي و14 ألفاً و856 درهماً كلفة المكمل الغذائي).

كان والد المريضة، البالغة من العمر 20 عاماً، قد ناشد أصحاب الخير وذوي القلوب البيضاء مساعدته على سداد المبلغ المتبقي من كلفة علاج ابنته، لافتاً إلى أن وضعه المالي سيئ جداً، ولا يتيح له تأمين المبلغ.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى توام في العين.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الـ21 من يوليو الماضي قصة (نورهان)، بسبب عدم تمكن أسرتها من شراء المكمل الغذائي لها، وتجديد تأمينها الصحي.

وأعرب الأب عن شكره للمتبرعين، وسعادته بمبادرتهم الخيّرة.

وتعاني (نورهان) مرض «كرون»، الذي يصيب الأمعاء ويسبب انسدادها، كما يصيب الجهاز الهضمي، ويتسبب في حدوث مشكلات صحية أخرى.

ووفقاً لمستشفى توام في العين، فهي تحتاج إلى متابعة علاجية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية، إضافة إلى نوع معين من المكملات الغذائية تعتمد عليه بشكل أساسي في الحصول على التغذية.

وروى (أبو نورهان) أنه اكتشف إصابة ابنته بالمرض بعد مرور أشهر على ولادتها، إذ تعرضت لمشكلات صحية، فأدخلها إلى مستشفى توام، حيث أجريت لها الفحوص والتحاليل اللازمة، وتبين أنها مصابة بمرض «كرون»، وهو مرض يصيب الأمعاء، والجهاز الهضمي، ويسبب مشكلات صحية خطرة في حال لم يلتزم المريض بالخطة العلاجية.

وأضاف الأب: «أكد الطبيب أن ابنتي تحتاج إلى متابعة ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية في المستشفى. كما أنها تحتاج إلى نوع معين من المكملات الغذائية، تعتمد عليه بشكل أساسي في تغذيتها».

وقال إن قيمة المكمل الغذائي تبلغ 1238 درهماً شهرياً، لافتاً إلى أن المبلغ يفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وتابع أن المشكلة الأخرى التي تواجهها (نورهان) هي أنها تحتاج إلى تجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى تتمكن من مراجعة العيادات التخصصية، وأخذ حقنة الوريد، التي تغطيها بطاقة التأمين.

ويعمل «أبو نورهان» في جهة خاصة، ويتقاضى 8357 درهماً راتباً شهرياً، يسدد منه إيجار المسكن وفواتير الكهرباء والماء، فيما لا يستطيع تحمل تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي والمكمل الغذائي.

ومرض «كرون» هو التهاب مزمن، وغير معدٍ، يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي، وهو أحد أمراض «التهاب الأمعاء». أما سببه فغير معروف، لكن قد يكون رد فعل غير طبيعي من الجهاز المناعي.