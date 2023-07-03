«نورهان» تحتاج إلى 10 آلاف درهم لاستكمال العلاج من مرض «كرون»

تكفل متبرعون بمساعدة المريضة السودانية (نورهان)، البالغة من العمر 20 عاماً، على سداد جزء من كلفة علاجها.

وسدد المتبرعون مبلغ 7000 درهم، فيما لاتزال المريضة تحتاج إلى 9956 درهماً.

وناشد (أبونورهان) أصحاب الخير وذوي القلوب البيضاء مساعدته على سداد المبلغ المتبقي من كلفة علاج ابنته، لافتاً إلى أن وضعه المالي سيئ جداً، ولا يتيح له سداد كلفة العلاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الـ21 من الشهر الماضي قصة معاناة (نورهان)، بسبب عدم قدرة أسرتها على التكفل بقيمة المكمل الغذائي، وتجديد بطاقة التأمين الصحي.

وأعرب الأب عن شكره للمتبرعين، وسعادته بمبادرتهم الخيرة لسداد جزء من المبلغ المطلوب، آملاً أن يبادر آخرون إلى مساعدته حتى تتمكن ابنته من مواصلة رحلتها العلاجية.

وتعاني (نورهان) مرض «كرون»، الذي يصيب الأمعاء ويسبب انسدادها. كما يصيب الجهاز الهضمي، ويتسبب في حدوث مشكلات صحية أخرى.

ووفقاً لمستشفى توام في العين، فهي تحتاج إلى متابعة علاجية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية، إضافة إلى نوع معين من المكملات الغذائية تعتمد عليه بشكل أساسي في الحصول على التغذية.

وتبلغ كلفة المكمل الغذائي لمدة عام 14 ألفاً و856 درهماً، فضلاً عن قيمة تجديد بطاقة الضمان الصحي، وتبلغ كلفتها 2100 درهم.

ويروي (أبونورهان) قصة معاناة ابنته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً «لم نكتشف إصابة (نورهان) بالمرض إلا بعد مرور أشهر على ولادتها، فقد أدخلناها إلى مستشفى توام، حيث أجريت لها الفحوص والتحاليل اللازمة، وتبين أنها تعاني إصابتها بمرض كرون، وهو مرض يصيب الأمعاء، ويسبب انسدادها. كما أنه يصيب الجهاز الهضمي، ويسبب مشكلات صحية خطرة في حال لم يلتزم المريض بالخطة العلاجية».

وأضاف: «أكد الطبيب أن ابنتي تحتاج إلى متابعة ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية في المستشفى. كما أنها تحتاج إلى نوع معين من المكملات الغذائية، تعتمد عليه بشكل أساسي في تغذيتها».

وقال الأب إن كلفة المكمل الغذائي تبلغ 1238 درهماً شهرياً، لافتاً إلى أن المبلغ يفوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وتابع أن المشكلة الأخرى التي تواجهها (نورهان) هي أنها تحتاج إلى تجديد بطاقة الضمان الصحي حتى تتمكن من مراجعة العيادات التخصصية، وأخذ حقنة الوريد التي تغطيها بطاقة التأمين، فيما هي لا تغطي كلفة المكمل الغذائي، البالغة 2100 درهم.

ويعمل (أبونورهان) في جهة خاصة براتب 8357 درهماً، يسدد منه إيجار المسكن وفواتير الكهرباء والماء، فيما لا يستطيع تحمل تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي والمكمل الغذائي.

وجدد والد المريضة مناشدته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تأمين كلفة علاج (نورهان).

مرض كرون

مرض «كرون».. التهاب مزمن، وغير معدٍ، يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي. وهو أحد أمراض «التهاب الأمعاء». أما سببه فغير معروف، لكن قد يكون رد فعل غير طبيعي من الجهاز المناعي.