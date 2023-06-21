«نورهان» تحتاج لتجديد التأمين الصحي ومكمل غذائي بـ 17 ألف درهم

تعاني المريضة (نورهان - سودانية - 20 عاماً) إصابتها بمرض «كرون»، الذي يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي، ما يسبب انسداداً في الأمعاء، فضلاً عن مشكلات صحية أخرى.

ووفقاً لمستشفى توام الحكومي في العين، فإن المريضة (نورهان) تحتاج إلى متابعة علاجية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية، كما أنها بحاجة إلى نوع معين من المكملات الغذائية التي تعتمد عليها بشكل أساسي في تغذيتها.

وأوضح التقرير أن كلفة المكملات الغذائية لمدة عام تبلغ 14 ألفاً و856 درهماً، فضلاً عن مبلغ لتجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 2100 درهم، ليصبح إجمالي المبلغ 16 ألفاً و956 درهماً.

وهذا المبلغ يفوق إمكانات المريضة المالية المتواضعة، لذا يناشد والدها من يساعد ابنته على تكاليف علاجها في ظل الظروف المادية الصعبة التي تمر بها الأسرة.

مرض

وروى والد (نورهان) قصة معاناة ابنته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن «ابنته تعاني مرض (كرون) منذ ولادتها، لكن تم اكتشاف المرض لاحقاً»، مشيراً إلى أنه سبق وأدخلت (نورهان) إلى مستشفى توام، حيث تم عمل الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، ليتبين بعد ذلك أنها تعاني إصابتها بمرض (كرون).

وأوضح أن «(كرون) مرض يصيب عادة الأمعاء والجهاز الهضمي، ويسبب مشكلات صحية عدة، من بينها انسداد في الأمعاء، ومشكلات صحية خطرة في حال لم يلتزم المريض بالخطة العلاجية الموضوعة من قبل الطبيب المعالج».

علاج

وأضاف والد المريضة (نورهان) أن «الطبيب المعالج أكد أن ابنته تحتاج إلى متابعة علاجية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية في المستشفى بشكل دوري، كما أنها تحتاج إلى نوع معين من المكملات الغذائية التي تعتمد عليها بشكل أساسي في تغذيتها»، مبيناً أن كلفة المكمل الغذائي الذي تحتاجه تبلغ 1238 درهماً شهرياً، أي أن الكلفة لمدة عام تصل إلى 14 ألفاً و856 درهماً.

وأكد الوالد أن هذا مبلغ يفوق إمكاناته المالية المتواضعة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن (نورهان) تحتاج أيضاً إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها بمبلغ 2100 درهم، إذ تحتاجها للمراجعات المستمرة في العيادات التخصصية، وأخذ حقنة الوريد التي يغطيها التأمين، لكنه أوضح أن التأمين لا يغطي كلفة المكمل الغذائي.

معيل

وأفاد والد (نورهان) بأنه المعيل الوحيد لأسرته، إذ يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 8357 درهماً في الشهر، يدفع منه إيجار السكن وفواتير الكهرباء والماء، مؤكداً أنه ليس بمقدوره تحمل تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي والمكملات الغذائية التي تحتاجها ابنته.

وقال: «سبق لي أن تقدمت بطلبات للجمعيات والمؤسسات الخيرية للمساعدة، لكنني لم أتلق رداً إلى الآن، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف علاج ابنتي».

مرض «كرون»

يُعرف مرض «كرون» بأنه التهاب مزمن في بطانة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤثر في أي جزء من الجهاز الهضمي ابتداء من الفم وانتهاء بفتحة الشرج.

غير أن المناطق الأكثر تأثراً بالمرض هي الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة.

وأشارت الدراسات إلى أن سبب هذا المرض غير معروف، لكن قد يكون رد فعل غير طبيعي من قبل الجهاز المناعي، أو قد يكون السبب جينياً.

• المريضة تحتاج إلى متابعة علاجية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية.