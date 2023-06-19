سرطان الرئة يهدد حياة «قبس»

يهدد سرطان الرئة منذ أكثر من عام حياة المريضة (قبس - سودانية - 53 عاماً)، التي تحتاج حالياً إلى علاج كيماوي في مستشفى توام الحكومي بالعين.

وتبلغ كلفة علاج (قبس) 30 ألفاً و528 درهماً لمدة عام، لكن إمكاناتها المالية تحول دون تأمين هذا المبلغ، لذا تناشد المريضة أهل الخير لمد يد العون ومساعدتها في سداد تكاليف العلاج بأسرع وقت ممكن، نظراً لأن تأخير العلاج سيؤدي إلى مضاعفات خطرة تهدد حياتها.

علاج

ووفقاً للتقارير الطبية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن المريضة (قبس) أدخلت إلى المستشفى بعد معاناة من سعال شديد، مع فقدان للشهية، وعدم القدرة على الأكل، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، تبيّن أنها تعاني ورماً سرطانياً في الرئة.

وأكدت التقارير أن المريضة بحاجة إلى جرعات من العلاج الكيماوي، كما أنها تحتاج في المستقبل لعملية جراحية لاستئصال الورم، لمنع انتشار المرض في بقية أنحاء جسدها، ما يهدد حياتها بالخطر.

معاناة

وروت المريضة (قبس) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «منذ فترة أصبت بألم في الحلق، وسعال مستمر، مع وجود ألم في الصدر، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، فذهبت إلى عيادة قريبة من منزلي، حيث أكد لي الطبيب وقتها أن هذا بسبب (فيروس)، وصرف لي بعض الأدوية و(الفيتامينات)».

وأضافت المريضة، أن حالتها الصحية تحسنت قليلاً، لكنها أوضحت أنه عندما كانت تنظف المنزل في أحد الأيام، شعرت بشيء يضغط على صدرها، وعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، ما اضطر زوجها إلى الاتصال بالإسعاف لأخذها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم أخذها إلى مستشفى توام الحكومي في العين.

وتابعت (قبس) أنه تم إدخالها على الفور إلى قسم الطوارئ، وطلب الطبيب إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الألم، وإجراء بعض التحاليل، والتي أظهرت وجود ورم في الرئة اليسرى، لكن لم يعرف إن كان حميداً أو خبيثاً.

سرطان

وقالت المريضة: «بعد ذلك طلب الطبيب أخذ خزعة من الورم، لمعرفة نوعه، حيث تبيّن أنه خبيث، وأنني مصابة بسرطان الرئة من الدرجة الثانية، ولابد أولاً من أخذ علاج كيماوي، لتخفيف حجم الورم، وبعدها سأحتاج إلى جراحة لاستئصال الورم».

وأكدت أنها بحاجة حالياً لبدء العلاج لإنقاذ حياتها، لكنها لفتت إلى أن وضع أسرتها المادي سيئ جداً، نظراً لأن زوجها كبير في السن، وعاطل عن العمل منذ فترة، وليس لديهم أي مصدر للدخل إلا بعض المساعدات المالية من الأهل والأصدقاء.

وأضافت المريضة (قبس) أن زوجها عاجز تماماً عن تدبير تكاليف علاجها، معربة عن خوفها من انتشار السرطان في بقية أنحاء جسدها، وأن تفقد حياتها.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على توفير تكاليف علاجها، التي تبلغ 30 ألفاً و528 درهماً، لإنقاذ حياتها.

المريضة تحتاج في المستقبل إلى عملية جراحية لاستئصال الورم.