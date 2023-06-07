50 ألف درهم تنقذ حياة المريض «أبوسعد»

أصيب (أبوسعد - صومالي - 73عاماً) بفشل كلوي وأمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإنه تم بتر قدم المريض اليمنى، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما أدى إلى تلف الأعصاب بالقدم.

وأفاد التقرير بأن المريض يخضع لجلسات غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً، ويحتاج إلى أدوية تبلغ قيمتها 50 ألف درهم لمدة عام، لكن المشكلة أن ظروف أسرته المالية الصعبة تحول دون توفير العلاج. ويناشد (أبوسعد) أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة الأدوية التي يحتاجها، حتى لا يتدهور وضعه الصحي أكثر، وتتعرض حياته للخطر.

معاناة

وروى المريض (أبوسعد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يعمل في الدولة منذ عام 1974 في قطاعات حكومية وخاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 8000 درهم، مشيراً إلى أنه بعد استقراره في الدولة قرر إحضار زوجته حتى تكون بجانبه، وخلال فترة إقامته، كوّن أسرة مستقرة من ستة أبناء، واستطاع توفير سبل العيش الكريمة لهم من مسكن ومأكل وتعليم.

وأضاف: «في عام 1980، وأثناء عودته من العمل، شعر بتعب شديد وإرهاق، مع استفراغ وغثيان وضيق في التنفس، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث تم إجراء العديد من التحاليل والأشعة المقطعية، وكشفت نتائج الفحوص عن إصابته بارتفاع حاد في السكر وضغط الدم، ومكث في المستشفى لمدة أسبوع يتلقى العلاج والرعاية الصحية».

وذكر (أبوسعد) أن الطبيب المعالج أكد عليه أخذ الأدوية في موعدها المحدد، وممارسة رياضة المشي بشكل يومي، واتباع نظام غذائي صحي، حتى يتم ضبط مستوى الضغط والسكر.

مضاعفات

وتابع المريض (أبوسعد) أنه «في عام 2011، أصيب مرة أخرى بمضاعفات حادة في السكر، وارتفاع ضغط الدم المتكرر، إضافة إلى آلام في الصدر ومنطقة الكلى، وانتفاخ في البطن مع غثيان وقيء»، لافتاً إلى أنه على الفور تم اصطحابه إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص والأشعة والتحاليل أخبره الطبيب بأنه مصاب بفشل كلوي، ويحتاج إلى ثلاث جلسات غسيل للكلى في الأسبوع، فضلاً عن أخذ الأدوية في موعدها المحدد.

وأكد أنه حرص على حضور جميع جلسات غسيل الكلى، إلى جانب أخذ الأدوية، كما أنه تابع الفحوص الدورية بشكل منتظم، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ظروف صعبة

وأوضح المريض (أبوسعد) أنه «في عام 2021 واجه ظروفاً مادية صعبة، بعد إنهاء خدماته من قبل الشركة التي يعمل فيها، بسبب كبر السن، وبدأت الديون والالتزامات المالية تتراكم على عاتقه، كونه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، وأصبح يصرف من مستحقات الخدمة التي حصل عليها خلال سنوات عمله».

وقال إنه خلال مارس من العام الجاري، بدأت حالته الصحية تتدهور بشكل تدريجي، وأصبح يشعر بألم في القدم، إضافة إلى حمى وضيق في التنفس، فضلاً عن ظهور مسامير اللحم في قدمه اليمنى.

«غرغرينا»

وأضاف (أبوسعد) أنه إثر ذلك، تم أخذه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند ظهور نتائج التحاليل والفحوص أخبره الطبيب المعالج بإصابته بـ«غرغرينا»، ولابد من إجراء عملية جراحية يتم خلالها بتر القدم اليمنى، وإزالة النسيج التالف.

وأفاد بأنه تمكن من سداد تكاليف العملية من قبل فاعلي خير، لكنه يناشد حالياً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 50 ألف درهم، كلفة الأدوية التي يحتاجها، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

• «أبوسعد» مصاب بفشل كلوي وأمراض مزمنة تم على أثرها بتر قدمه اليمنى.