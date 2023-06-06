اعتلال القرنية يهدد الشاب «محمد» بالعمى

أصيب الشاب (محمد - خليجي - 37 عاماً) بمشكلات صحية في العين اليمنى، وضعف بالنظر منذ عامين، بسبب خلل في عمل القرنية، ما أدى إلى عدم قدرته على الرؤية بوضوح، مع وجود ألم وصداع مزمنين، الأمر الذي استدعى إدخاله إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بالعين منذ فترة.

وأكد الأطباء المتابعون لحالة «محمد»، ضرورة إجراء عملية جراحية بأسرع وقت لزراعة قرنية للعين اليمنى، وإلا سيُصاب بالعمى بشكل دائم.

وذكروا أن كلفة زراعة القرنية في مستشفى توام الحكومي، تبلغ 30 ألفاً و263 درهماً، مشيرين إلى أن إمكانات المريض المالية لا تسمح له بتأمين المبلغ.

لذا يناشد «محمد» أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف العملية، لخوفه من إصابته بالعمي.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى توام، فإن المريض «محمد»، يعاني ضعفاً في كلتا عينيه، ولأن عينه اليمنى أكثر ضرراً، فإنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لزراعة قرنية لها، حيث يعاني اعتلالاً فيها.

معاناة

وروى المريض «محمد» لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «منذ عامين شعرت بأنني لا أستطيع الرؤية بشكل واضح، وعندها ذهبت إلى أحد محال النظارات الطبية، وأجريت فحص نظر، حيث تبين أن لدي اختلافاً في درجة النظر بين العينين اليمنى واليسرى، وعليّ استخدام نظارة طبية».

وأضاف المريض: «بعد وضعي للنظارة تحسنت الرؤية قليلاً، لكن بعدها بفترة بدأت أشعر بصداع مزمن، وأخذت بعض المسكنات، التي قد تفعل شيئاً، لكن على العكس شعرت بأن رأسي سينفجر من الألم».

فحوص

وتابع «محمد»: «على الفور أخذتني زوجتي إلى أقرب مستشفى (مستشفى توام)، حيث تم إدخالي إلى قسم الطوارئ، وقرر الطبيب المعالج، الذي عاينني، أن أبقى يوماً في المستشفى لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، ومعرفة سبب الصداع».

وقال إنه «تم إعطاؤه بعض الأدوية والمسكنات، وبعدها سأله الطبيب إذا كانت لديه مشكلات صحية، فأخبره أنه مصاب بضعف في النظر، وعندها طلب الطبيب إجراء فحص للعينين للاطمئنان على عدم وجود أي مشكلات صحية فيهما».

جراحة

وأشار المريض إلى أنه «ظل في المستشفى، وتم إجراء جميع الفحوص والتحاليل التي طلبها الطبيب، والتي بيّنت أنه لا يعاني أي مشكلات صحية، غير اعتلال في العين اليمنى، وهذا ما كان يسبب الصداع بشكل متكرر». وأضاف أن «الطبيب أكد ضرورة إجراء عملية جراحية زراعة قرنية للعين المريضة، وإلا سأصاب بالعمى على المدى القريب».

وأفاد المريض بأن الطبيب أخبره أن كلفة العملية، تبلغ 30 ألفاً و263 درهماً، ولابد من إجرائها بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن هذا المبلغ كبير بالنسبة له، نظراً إلى وضعه المادي الضعيف، وأنه عاجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العملية.

معيل وحيد

وأوضح المريض «محمد» أن أسرته تتكون من ثلاثة أفراد، وأنه المعيل الوحيد لهم، مشيراً إلى أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة بالعين براتب 5000 درهم، يدفع منه 1800 درهم لأقساط السيارة، وبقية الراتب لمتطلبات الحياة اليومية.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف العملية، وإنقاذ حياته من العمى الدائم.

• «المريض» يعاني عدم القدرة على الرؤية بوضوح مع وجود ألم وصداع مزمنين.