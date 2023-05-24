«إسلامية دبي» توزع 2300 نسخة من مصحف الشيخ مكتوم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، توزيع 2300 نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، على زوار جناح الدائرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته رقم 32.

وأفادت بأنها ستشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال منصة رقم 10، جناح رقم D36 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لعرض أحدث إصداراتها المتنوعة.

وقال مدير إدارة البحوث في الدائرة، الدكتور علي حسن المرزوقي، إن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي ضمن حرصها على الوجود والإسهام الفاعل في مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية سواء داخل الدولة أو خارجها، سعياً منها إلى توسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين.

وتعرض الدائرة في جناحها 28 عنواناً متنوعاً من كل الإصدارات العلمية في المعارف والعلوم الإسلامية والعربية، منها: (وقف الفضاء رؤية تأصيلية مستقبلية، وتزيين الممالك في مناقب الإمام مالك، والتنمية المستديمة وعلاقتها بالوقف، والتوثيق العلمي وأهميته وطرقه، ومن أحكام الجنائز، وأدب معاملة الخادم، وغيرها).

وتتطرق هذه الإصدارات إلى جملة من مختلف المواضيع الدينية والعلمية المتخصصة ذات الجوانب الاجتماعية والثقافية واللغوية، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الثقافية حالياً، بهدف تنمية وتعزيز الوعي الثقافي والديني لدى المجتمع، وإثراء الوجه الثقافي والفكري لإمارة دبي، تماشياً مع رؤية الإمارة الثقافية، وتعزيزاً لتواصل الدائرة المستمر مع مختلف فئات الجمهور، لافتاً إلى أن هذه العناوين والإصدارات الجديدة تعرض إلكترونياً للسنة الثانية على التوالي، وأن كل إصدارات الدائرة تلتزم بالضوابط العلمية والأكاديمية المعتبرة، وتقدم إضافة لجمهور القراء، من خلال تطرقها لمواضيع مهمة ومتنوعة تثري المكتبة العربية والإسلامية.

وأشار المرزوقي إلى أن الدائرة تسعى من خلال إصداراتها إلى نشر الوعي الديني في المجتمع، وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية، بأقلام موظفيها من الخبراء والمتمرّسين في مجالات البحث العلمي، بحيث تشكل مرجعاً علمياً موثوقاً به يفيد الباحثين والقراء على اختلاف مشاربهم.

ويمكن للزائر عمل مسح لرمز الكتاب والاطلاع عليه من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، ويطلع على ما هو جديد ومفيد من الإصدارات الاجتماعية والإرشادية والعلمية المتخصصة.