مشكلات في القرنية تهدد «أم حيدر» بالعمى الدائم

تعاني (أم حيدر - باكستانية - 43 عاماً) مشكلات صحية في قرنية العين منذ عام، أدت إلى إصابتها بضعف شديد في البصر في كلتا العينين، مع عدم قدرتها على التركيز في رؤية الأشياء بوضوح، على الرغم من أنها ترتدي نظارة طبية منذ أعوام

عدة، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى قسم علاج العيون في مستشفى توام الحكومي في مدينة العين، وتمت معاينتها من قبل الطبيب المختص، الذي أكد إصابتها باعتلال شديد في قرنية العين، وهناك احتمال إصابتها بالعمى، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية في أسرع وقت لعلاج القرنية، وإلا ستصاب بالعمى بشكل دائم، وتبلغ كلفة العملية بالكامل 86 ألفاً و735 درهماً، والمشكلة أن الإمكانات المالية للمريضة لا تسمح لها بتدبير كلفة العلاج، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير كلفة العملية الجراحية، حتى لا تصاب بالعمى الدائم.

وأكد التقرير الطبي أن المريضة تعاني وجود خلل وضعف شديد في عمل قرنية كلتا عينيها، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لعلاج القرنية، حتى لا تفقد الرؤية بشكل كامل.

وروت (أم حيدر) قصة معاناتها مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها تعاني ضعفاً في النظر، منذ أعوام عدة، وسبق أن لجأت إلى أحد الأطباء لعلاج العيون، وأخبرها بضرورة ارتداء نظارة طبية بشكل دائم، وبالفعل توجهت إلى أحد محال النظارات الطبية، وفصلت نظارة طبية، وبعدها تحسنت الرؤية لديها.

وتابعت أن الأمور سارت بشكل طبيعي، ولكن منذ أشهر عدة لاحظت أنها لا تستطيع الرؤية بشكل واضح، على الرغم من ارتداء النظارة الطبية، واعتقدت أن الأمر طبيعي، وأنها تحتاج إلى تغيير النظارة الطبية، وتوجهت لمحل نظارات وغيرت النظارة القديمة، ولكن الأمر لايزال مستمراً، ولا تستطيع الرؤية بشكل واضح، وشعرت بالقلق حيال الأمر.

وأضافت (أم حيدر) أنها ذهبت على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وأخبرها الطبيب بضرورة إجراء فحوص شاملة للنظر، للاطمئنان على وضعها الصحي.

وذكرت أنها أجرت جميع فحوص النظر التي طلبها الطبيب، وأظهرت النتائج أنها تعاني ضعفاً شديداً واختلالاً في عمل قرنية العيون، ولابد من إجراء عملية جراحية لها، في أسرع وقت ممكن، وإلا ستفقد الرؤية بشكل كامل.

وأكملت (أم حيدر) أن الطبيب أخبرها بأن كلفة هذا النوع من العمليات الجراحية تبلغ 86 ألفاً و735 درهماً، ولابد من إجرائها في أسرع وقت ممكن، لأنها تعاني اختلالاً شديداً في عمل القرنية، مشيرة إلى أن كلفة العملية كبير بنسبة لإمكاناتها المالية المتواضعة، حتى إنها تعجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العملية التي تحتاجها.

وأشارت إلى أن أسرتها مكونة من ثلاثة أفراد، وهي مطلقة منذ فترة، والمعيلة الوحيدة لأسرتها، وتعمل في إحدى المدارس الخاصة في مدينة العين براتب 10 آلاف درهم، تدفع منه 2000 درهم للإيجار، وترسل 1000 درهم لوالدها المسن في باكستان، وما تبقى من الراتب بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية، وحالياً تعجز عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العملية الجراحية التي تحتاجها.

وناشدت (أم حيدر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة العملية، وإنقاذها من العمى الدائم.

• «أم حيدر» مطلقة وتعول والدها في بلدتها وأسرتها المكونة من 3 أفراد.

ضعف شديد في القرنية

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريضة تبلغ من العمر 43 عاماً، تعاني وجود خلل وضعف شديد في عمل قرنية كلتا العينين، والمريضة لديها اعتلال منذ عام ولم تتم معالجته، ما سبب لها هذه الأضرار، وتحتاج حالياً إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لعلاج القرنية، وإلا ستفقد الرؤية بشكل كامل، وتبلغ تكاليف العملية 86 ألفاً و735 درهماً».

وأوصى التقرير بضرورة إجراء العملية في أسرع وقت للحفاظ على البصر، وحتى لا تصاب المريضة بالعمى الدائم.