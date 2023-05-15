«أوقاف دبي» تتكفل بعملية زراعة نخاع لـ «نور»

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بسداد 311 ألفاً و950 درهماً تكاليف زراعة النخاع الشوكي للمريضة (نور)، التي تعاني سرطان الدم (اللوكيميا) وتحتاج إلى العملية بشكل عاجل نظراً لوضعها الصحي.

وتأتي هذه الاستجابة ضمن مبادرة «فالكم طيب» التي تتبناها المؤسسة و«الإمارات اليوم»، وتهدف إلى علاج المرضى الفقراء الذين تحول أوضاعهم المالية دون تلقي العلاج اللازم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، إضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية، وسداد المتأخرات الإيجارية للمحتاجين، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، ومساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، إن علاج المرضى غير القادرين وتخفيف آلامهم يأخذ الحيز الأهم في المبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي»، مؤكداً حرص المؤسسة على مساندة الحالات الإنسانية المرضية، خصوصاً أصحاب الأمراض المستعصية والحالات العاجلة للمشاركة في التخفيف عنهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف المطوع أن دعم القطاع الصحي في المجتمع من أولويات العمل في «أوقاف دبي»، وتبذل المؤسسة أقصى جهودها في تفعيل الحملات الخيرية التي تستهدف من خلالها المرضى المعسرين وغير القادرين، وغير المؤمن عليهم، وذوي الدخل المحدود، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لاستعادة عافيتهم، ودعا المطوع أهل الخير إلى المشاركة في مد يد العون للحالات المرضية الإنسانية في إطار التكافل المجتمعي بين مختلف شرائح المجتمع.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 12 من الشهر الجاري قصة معاناة (نور - أردنية - 40 عاماً)، التي اكتشفت إصابتها بسرطان الدم (اللوكيميا) منذ فترة، عندما شعرت بآلام شديدة استدعت إدخالها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم عمل الفحوص الطبية اللازمة، وتبين أنها مصابة بسرطان الدم.

وسبق أن روت شقيقة المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة (نور) مع المرض قائلة: «كانت الصدمة صاعقة لدى سماعنا الخبر، ودخلت شقيقتي والأسرة كلها في حالة نفسية سيئة جداً».

وأضافت أن الأطباء أبلغوا الأسرة بأن (نور) تحتاج إلى زراعة نخاع شوكي، وهي عملية جراحية باهظة الكلفة، وتتجاوز إمكانات الأسرة المالية، إذ تبلغ 311 ألفاً و950 درهماً، وهو مبلغ ضخم مقارنة بمصدر الدخل الشهري للأسرة.

وقالت: «قدمنا طلباً للحصول على مساعدة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولكننا لم نحصل على رد، ولا نعرف ما العمل في ظل الوضع الذي نمر به، علماً بأن أختي مطلقة ولديها طفلان، ولا مصدر دخل لها سوى المساعدات التي تحصل عليها من الأهل والأقارب».

وذكرت أن «المشكلة في وضعها الصحي السيئ، ووفقاً للأطباء ففي حال لم تخضع للعملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، فإن وضعها الصحي سيسوء، وقد تصعب السيطرة على المرض».

وأعربت نور وأسرتها عن سعادتها البالغة وشكرها العميق لمؤسسة الأوقاف لوقفتها مع معاناتها وشمولها في مبادرة «فالكم طيب» التي تتبناها المؤسسة و«الإمارات اليوم»، مؤكدة أن هذا الكرم ليس غريباً على مؤسسات الدولة في تضامنها ووقفتها النبيلة في مساعدة المحتاجين والمعوزين.

زراعة نخاع شوكي

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى برجيل، في أبوظبي، بأن المريضة تحتاج إلى إجراء عملية زراعة نخاع شوكي عاجلة، تبلغ كلفتها 311 ألفاً و950 درهماً.

وعملية زراعة النخاع العظمي‏ أو زراعة الخلايا الجذعية الموجودة داخل نخاع العظم هي علاج طبي يتم فيه نقل الخلايا الجذعية إما من المريض نفسه، أو من متبرع لعلاج عدد من الأمراض مثل سرطان الدم وبعض الأمراض الوراثية أو المناعية وتستخدم أيضاً بشكل تجريبي في عدد آخر من الأمراض، ولكن لم تثبت فعاليتها لها بعد.

وعملية زراعة النخاع العظمي ليست عملية جراحية، بل تتم بطريقة مشابهة لعملية نقل الدم، مع ذلك فهناك احتمال حدوث مضاعفات خطرة.

«نور» مطلقة ولديها طفلان وتعاني «اللوكيميا».. ولا مصدر دخل لها