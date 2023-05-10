11 ألف درهم تخفف معاناة «أبوعبدالله» مع «القلب» و«السكري»

أصيب (أبوعبدالله ـ بنغلاديش ـ 50 عاماً) بأمراض القلب، والسكري (النوع الثاني)، إضافة إلى معاناته هشاشة العظام، ويحتاج إلى أدوية وإجراء فحوص طبية بشكل دوري في مستشفى العين الحكومي، وحالياً يحتاج إلى علاج لمدة ستة أشهر، حيث تبلغ كلفة العلاج 11 ألف درهم، والمشكلة أن المريض يواجه صعوبات تحول دون تدبير كلفة العلاج، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين الحكومي، بأن المريض يحتاج إلى أدوية وفحوص طبية، تبلغ كلفتها 11 ألف درهم لمدة ستة أشهر للسيطرة على الأمراض المزمنة، حتى لا تتفاقم حالته وتتعرض حياته للخطر.

وروى «أبوعبدالله» لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً إنه يعاني مرض القلب منذ عامين، وبدأت معاناته بشعوره بضيق في التنفس، وألم في الصدر، وعدم القدرة على الحركة، أو القيام بأي مجهود، ما اضطره للتوجه إلى مستشفى العين الحكومي، وبعدما فحصه الطبيب، طلب منه إجراء بعض الفحوص المتخصصة، كما تم عمل تخطيط للقلب، وأظهرت نتيجة الفحوص أنه يعاني مشكلات صحية في القلب، ويجب الالتزام بالانتظام على تناول الأدوية.

وتابع «أبوعبدالله» أنه انتظم على تناول الأدوية بشكل دوري، وتحسنت حالته الصحية بشكل جيد، ومنذ شهرين بدأ يحس بإرهاق شديد، وشعور دائم بالعطش، وكثرة التبول، وعدم التآم الجروح بشكل سريع، وفقدان الوعي بشكل مفاجئ أحياناً، وتم نقله بشكل مباشر إلى مستشفى العين الحكومي.

وأكمل «أبوعبدالله» أنه تم إدخاله قسم الطوارئ، وأجريت له عمليات إنعاش حتى استعاد الوعي، وبعد ذلك أجرى فحوصاً وتحاليل متخصصة، وكشفت النتائج أنه مصاب بمرض السكري، إضافة إلى إصابته بهشاشة العظام، ويحتاج حالياً إلى أدوية، وإجراء فحوص طبية بشكل دوري، وتبلغ كلفة علاجه 11 ألف درهم، لمدة ستة أشهر، للسيطرة على حالته الصحية.

وأضاف أنه لا يستطيع تدبير كلفة الأدوية، خصوصاً أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، ويعمل سائقاً خاصاً براتب 1200 درهم، بالكاد يلبي متطلبات حياته اليومية. وأكد «أبوعبدالله» أنه يشعر بالخوف جراء هذه الأمراض، في ظل عدم قدرته على توفير الأدوية التي يحتاج الانتظام عليها مدى الحياة، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 11 ألف درهم كلفة الأدوية والعلاج في مستشفى العين، لمدة ستة أشهر، حتى لا تتدهور حالته الصحية وتتعرض حياته للخطر.

أدوية وفحوص طبية

أكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العين الحكومي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريض (أبوعبدالله) يبلغ من العمر 50 عاماً، ودخل قسم الطوارئ في المستشفي يعاني فقدان الوعي، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، التي بينت أنه يعاني ارتفاعاً شديداً في نسبة السكري بالدم، ما يؤكد إصابته بمرض السكري.

وأضاف التقرير أن المريض يعاني أيضاً من مرض القلب، ويحتاج إلى أدوية وفحوص طبية بشكل دوري للسيطرة على المرض، كما يحتاج إلى متابعة مستمرة في المستشفى وأدوية، وتبلغ كلفة العلاج 11 ألف درهم لمدة ستة أشهر.