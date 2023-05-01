«سفيان»يحتاج إلى زراعة قرنية حتى لا يفقد البصر

يعاني (سفيان ـ باكستاني ـ 53 عاماً)، مشكلات صحية في العينين، ووفقاً لمستشفى توام في العين، فإن المريض يحتاج إلى عملية جراحية تتمثل في إصلاح القزحية وزراعة قرنية، وتبلغ كلفة الجراحة 37 ألفاً و737 درهماً، والمشكلة أن (سفيان) يعاني ظروفاً مالية صعبة، ولا يستطيع تدبير ولو جزء بسيط من كلفة العلاج، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العملية، حتى لا يفقد البصر.

وروى «سفيان» قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يقيم في الدولة منذ 10 سنوات، عمل خلالها في مؤسسات خاصة

عدة، وطوال هذه الفترة لم يشكُ أي ضائقة مالية، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يعاني مشكلات في كلتا العينين، وضعفاً في النظر، وضبابية في الرؤية، وعندما زادت الأعراض حدة توجه إلى مستشفى توام في مدينة العين، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، وأخبره الطبيب المعالج أنه يعاني مشكلات صحية في كلتا العينين، ويحتاج إلى عملية جراحية تتمثل في إصلاح القزحية وزراعة القرنية.

وأضاف «سفيان» أن كلفة العملية والعلاج تبلغ 37 ألفاً و737 درهماً، وهذا المبلغ كبير جداً بالنسبة لإمكاناته المالية المتواضعة، ما يحول دون إجراء العملية الجراحية التي يحتاجها، خصوصاً أن بطاقة التأمين الصحي رفضت تغطية تكاليف العملية، لافتاً إلى أنه سلك كل الطرق، وطرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته، وباءت كل جهوده بالفشل، والمشكلة أن وضعه الصحي لا يسمح بالانتظار والجلوس مكتوف اليدين دون إجراء الجراحة التي يحتاجها، لكي يمارس عمله المعتاد وحياته الطبيعية.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعمل في وظيفة عامل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب 1300 درهم، وهذا مبلغ يقسمه بالتساوي، يرسل نصفه إلى أفراد أسرته في باكستان، والنصف الآخر بالكاد يكفي لتلبية متطلباته الحياتية، وحالياً لا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد «سفيان» أنه يعجز تماماً تدبير كلفة العملية الجراحية، والطبيب المعالج أكد على ضرورة إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد البصر، وحالياً لا يملك سوى التضرع بالدعاء، بأن يسخر الله أحد فاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته في تدبير تكاليف العملية الجراحية التي يحتاجها حتى يعود إلى حياته الطبيعية.

استبدال القرنية

تتمثل عملية زرع القرنية في استبدال القرنية التالفة أو المريضة بأخرى سليمة، وهناك نوعان، الأول استبدال القرنية بالكامل، والآخر استبدال الأنسجة التالفة من القرنية

فقط، ويتم الحصول على قرنية من متبرع بعد وفاته حديثاً (بحيث تكون القرنية سليمة ليس بها أي مرض أو عامل يؤثر فيها).

والقرنية هي الجزء الأمامي الشفاف من العين، الذي يغطي قزحية العين (الجزء الملون من العين).