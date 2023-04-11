متبرع يتكفل بـ «بدلة طبية» وأدوية الطفل «عمر»

تكفل متبرع بسداد 14 ألفاً و395 درهماً، كلفة أدوية وعقاقير وبدلة طبية للطفل (عمر ـ يمني ــ أربع سنوات) الذي أصيب بحروق من الدرجة الثانية، ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأعرب والد الطفل (عمر) عن شكره العميق للمتبرع على استجابته السريعة ووقفته الكريمة مع معاناة طفله، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن «هذا الكرم ليس غريباً على شعب دولة الإمارات السباق في فعل الخير».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة الطفل (عمر ـ يمني ــ أربع سنوات) الذي سقطت عليه «مياه مغلية» أثناء تحضير والدته الطعام وتعرض لحروق من الدرجة الثانية.

ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن الطفل وصل إلى المستشفى يعاني حروقاً في أماكن متفرقة من الجسم، ومكث في المستشفى 38 يوماً خضع خلالها لعملية ترقيع المناطق المتضررة بشدة، وكان يخضع لتغيير الضمادات الطبية تحت تأثير التخدير العام. والطفل يعاني ندبات ضخامية فوق مناطق الحرق الملتئمة، والتي قد تتطلب ملابس ضاغطة مع لاصقات السيليكون، كما أنه يحتاج إلى العلاج في القسم المختص لاستكمال علاجه.

ويحتاج الطفل إلى أدوية وعقاقير طبية وبدلة طبية من النوع الخاص للحروق تبلغ كلفتها 14 ألفاً و395 درهماً، والمشكلة أن والد الطفل يعاني ظروفاً مالية صعبة، ولا يستطيع تدبير المبلغ لتخفيف أوجاع طفله. وسبق أن روى والد الطفل لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنه مع الحروق قائلاً إن المشكلة وقعت في شهر فبراير الماضي، أثناء إعداد (أم عمر) وجبة الغداء، ودخل (عمر) إلى المطبخ، وسحب القدر الذي كان يغلي على الموقد، فانسكب الماء المغلي على صدره وبطنه وظهره وأجزاء من الرقبة.

وأضاف أنه على الفور تم نقله إلى قسم الطوارئ بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث خضع للعلاج والرعاية الصحية اللازمة، وتم ترقيده في المستشفى لمدة شهر وثمانية أيام، حيث كان يعاني ارتفاع درجة حرارة الجسم، وزيادة في الاحمرار وتورماً في مناطق الحرق، وتغيراً في لون البول وجفافاً في العين، وبعدما تحسنت حالته الصحية سمح له الأطباء بالخروج من المستشفى.

وتابع الأب أن الطبيب شدد على ضرورة التزام الطفل بتناول المضاد الحيوي لمنع الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى المسكنات للتغلب على الألم الشديد المصاحب للحروق، وطلب الطبيب شراء بدلة طبية خاصة لحالات الحروق لاستخدامها لحين الشفاء التام.

وأشار الأب إلى أنه في بداية شهر مارس الماضي تم فصله من العمل وإنهاء خدماته من قبل الشركة الخاصة التي كان يعمل فيها، بسبب مرافقته لطفله في المستشفى وتغيبه عن العمل 38 يوماً، متابعاً أنه حاول شرح الظروف التي واجهها لجهة عمله من دون جدوى، وفجأة وجد نفسه من دون عمل أو مصدر دخل، وأصبح غير قادر على تدبير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية التي يحتاجها طفله عمر، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من ستة أبناء وزوجة (ربة منزل).

وذكر أن جلد الطفل أصبح يشبه البلاستيك ويخرج منه دم بشكل شبه مستمر، وحالته الصحية بالغة الخطورة، وأصبحت حالته النفسية صعبة.