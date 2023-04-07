«محمد بن راشد الخيرية» تتكفل بكلفة علاج «أم ليث»

تكفلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بسداد 265 ألفاً و620 درهماً، كلفة جلسات العلاج الكيماوي لـ(أم ليث)، التي تعاني سرطان الدم (اللوكيميا).

وقال مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، صالح زاهر المزروعي، إن التبرع جاء من حرص المؤسسة على دعم الحالات الإنسانية والمبادرات المجتمعية، ترجمة لسياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، موضحاً أن إدارة المؤسسة ارتأت مساعدة (أم ليث) انطلاقاً من نهج المؤسسة في مساعدة المرضى المتعسرين مالياً، والتعاون الدائم مع «الإمارات اليوم» في دعم الحالات الإنسانية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في الثالث من أبريل الجاري قصة معانا (أم ليث ـ يمنية ـ 50 عاماً) التي أصيبت بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) في يناير الماضي، ونظراً لوضعها الصحي المتردي، وصف الأطباء في مستشفى دبي برنامجاً علاجياً مكثفاً، عبارة عن أربع جلسات من العلاج الكيماوي، وتبلغ كلفة العلاج 265 ألفاً و620 درهماً.

وأعربت أسرة المريضة عن سعادتها وفرحتها الغامرة فور تلقيهم خبر تكفل المؤسسة بسداد مبلغ جلسات العلاج الكيماوي التي تحتاجها المريضة، التي تستعد حالياً لبدء الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي.

وسبق أن روى زوج المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة (أم ليث) مع المرض، قائلاً إنه في يناير الماضي شعرت زوجته بتعب وإعياء شديدين، مصحوبين بحمى وتعرق، وفقدان الشهية والوزن بشكل كبير، مع انتفاخ في البطن، وازدادت عليها أعراض المرض، فاصطحبها إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي، وتم إجراء جميع الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لها، وبعد ظهور نتيجة الفحوص أكد الطبيب أنها تعاني مرض سرطان الدم، وتحتاج إلى متابعة طبية دقيقة، والبدء في جلسات العلاج الكيماوي من أجل السيطرة على المرض.

وأضاف أن الطبيب أكد ضرورة البدء في تنفيذ برنامج علاجي، والانتظام على تناول أدوية وعقاقير طبية، وكانت المشكلة أن كلفة العلاج الكيماوي تبلغ 265 ألفاً و620 درهماً، وهذا المبلغ فوق إمكاناته وقدراته المالية، موضحاً أنه يعيل أسرته المكونة من خمسة أبناء، وزوجته «ربة منزل»، ويعمل في القطاع الخاص براتب 11 ألفاً و500 درهم، يسدد منه إيجار المسكن والرسوم الدراسية لأبنائه الخمسة، إضافة إلى الالتزامات البنكية الشهرية، وما يتبقى بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة من طعام وشراب.

وأكد الزوج أنه كان لا يعرف كيفية تدبير كلفة علاج زوجته، خصوصاً أن الطبيب أكد ضرورة البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتفاقم المرض، وتتعرض حياة المريضة للخطر.

ولفت إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة غطت جزءاً من كلفة الأدوية والعقاقير الطبية، والفترة التي قضتها زوجته في المستشفى، متابعاً أنه حاول الاقتراض من الأصدقاء حتى تتمكن زوجته في بدء جلسات العلاج المقررة عليها، لكنه فشل وأغلقت كل الأبواب في وجهه.

وأفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى دبي، بأن المريضة تعاني سرطان الدم (اللوكيميا)، وتحتاج الخضوع لأربع جلسات من العلاج الكيماوي، من أجل السيطرة على وضعها الصحي المتردي، وتبلغ كلفة الجلسة الواحدة 66 ألفاً و405 دراهم، وتبلغ الكلفة الإجمالية 265 ألفاً و620 درهماً.