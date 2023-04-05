الطفل «عمر» تعرّض لحروق شديدة ويحتاج إلى «بدلة طبية» لتخفيف أوجاعه

أصيب الطفل (عمر ـ يمني ــ 4 سنوات) بحروق من الدرجة الثانية، بعد أن انسكبت عليه «مياه مغلية» أثناء تحضير والدته الطعام. ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ يعاني حالة حروق شديدة، ومكث في وحدة العناية المركزة حتى تحسنت حالته، ويحتاج الطفل إلى أدوية وعقاقير طبية وبدلة طبية من النوع الخاص للحروق تبلغ كلفتها 14 ألفاً و395 درهماً، والمشكلة أن أسرة الطفل تعاني ظروفاً مالية صعبة، ولا تستطيع تدبير المبلغ لتخفيف أوجاع الطفل، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كلفة البدلة الطبية لتخفيف معاناة الطفل (عمر).

وروى والد الطفل لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنه مع الحروق قائلاً إن المشكلة بدأت في شهر فبراير الماضي، أثناء إعداد (أم عمر) وجبة الغداء، وانشغلت في تقطيع الخضراوات والدجاج، ولم تلاحظ دخول (عمر) إلى المطبخ، وسحب القدر الذي كان يغلي على الموقد، فانسكب الماء المغلي على صدره وبطنه وظهره وأجزاء من الرقبة، وانفجر في الصراخ والبكاء من شدة الألم.

وأضاف أنه على الفور تم نقله إلى قسم الطوارئ بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث خضع للعلاج والرعاية الصحية اللازمة، وتم ترقيده في المستشفى لمدة شهر وثمانية أيام، حيث كان يعاني ارتفاع درجة حرارة الجسم، وزيادة في الاحمرار وتورماً في مناطق الحرق، وتغيراً في لون البول وجفافاً في العين، وبعدما تحسنت حالته الصحية سمح له الأطباء بالخروج من المستشفى.

وتابع الأب أن الطبيب شدد على ضرورة متابعة حالة الطفل بصفة مستمرة والالتزام بتناول المضاد الحيوي لمنع الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى المسكنات للتغلب على الألم الشديد المصاحب للحروق، وطلب الطبيب شراء بدلة طبية خاصة لحالات الحروق لاستخدامها لحين الشفاء التام.

وأشار إلى أنه في بداية شهر مارس الماضي تم فصله من العمل وإنهاء خدماته من قبل الشركة الخاصة التي كان يعمل فيها، بسبب مرافقته لعمر في المستشفى لمدة 38 يوماً، متابعاً أنه حاول شرح الظروف التي واجهها لجهة عمله من دون جدوى، وفجأة وجد نفسه من دون عمل أو مصدر دخل، وأصبح غير قادر على تدبير تكاليف الأدوية والعقاقير الطبية التي يحتاجها طفله عمر، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من ستة أبناء وزوجة (ربة منزل).

وذكر أنه يشعر بالحزن الشديد على حالة طفله، حيث أصبح جلده يشبه البلاستيك ويخرج منه دم بشكل شبه مستمر، وحالته الصحية بالغة الخطورة، وأصبحت حالته النفسية صعبة، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة الأدوية والبدلة الطبية لتخفيف أوجاع طفله (عمر).

ملابس ضاغطة

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الطفل وصل إلى المستشفى يعاني حروقاً في أماكن متفرقة من الجسم، ومكث في المستشفى 38 يوماً خضع خلالها لعملية ترقيع المناطق المتضررة بشدة، وكان يخضع لتغيير الضمادات الطبية تحت تأثير التخدير العام. والطفل يعاني ندبات ضخامية فوق مناطق الحرق الملتئمة، والتي قد تتطلب ملابس ضاغطة مع لاصقات السيليكون، كما أنه يحتاج إلى العلاج في القسم المختص لاستكمال علاجه.

• الأب فقد عمله بسبب الغياب لمرافقته طفله في المستشفى.