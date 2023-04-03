سرطان الدم يهدد حياة «أم ليث» وعلاجها بـ 265 ألف درهم

أصيبت (أم ليث ـ يمنية ـ 50 عاماً) بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) في يناير الماضي، ونظراً لوضعها الصحي المتردي، وضع الأطباء في مستشفى دبي برنامجاً علاجياً مكثفاً، عبارة عن أربع جلسات من العلاج الكيماوي، وتبلغ كلفة العلاج 265 ألفاً و620 درهماً، والمشكلة أن ظروف الأسرة المالية لا تسمح بتدبير المبلغ، وناشد الزوج أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة علاج زوجته حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وروى الزوج لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة (أم ليث) مع المرض، قائلاً إنه في يناير الماضي شعرت زوجته بتعب وإعياء شديدين، مصحوبين بحمى وتعرق، خصوصاً خلال فترة النوم، إلى جانب فقدان الشهية والوزن بشكل كبير، مع انتفاخ في البطن، وكانت تتناول بعض الأدوية من دون جدوى.

وتابع أنه بعد فترة بدأت زوجته لا تتحمل شدة الألم، وازدادت عليها أعراض التعب، فاصطحبها إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي، وتم إجراء جميع الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة لها، وبعد ظهور نتيجة الفحوص أكد الطبيب أنها تعاني مرض سرطان الدم، وتحتاج إلى متابعة طبية دقيقة، والبدء في جلسات العلاج الكيماوي من أجل السيطرة على المرض.

وأضاف أن الخبر وقع عليه مثل الصاعقة، وتعرضت زوجته لحالة انهيار عندما علمت بإصابتها بسرطان الدم (اللوكيميا)، وحاول الفريق الطبي في المستشفى تخفيف الصدمة عليها، لتتمكن من البدء في العلاج.

وأضاف أن الطبيب أكد ضرورة البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي، والانتظام على تناول أدوية وعقاقير طبية، والمشكلة أن كلفة العلاج الكيماوي تبلغ 265 ألفاً و620 درهماً، وهذا المبلغ فوق إمكاناته وقدراته المالية، موضحاً أنه يعيل أسرته المكونة من خمسة أبناء، وزوجته «ربة منزل»، ويعمل في القطاع الخاص براتب 11 ألفاً و500 درهم، يسدد منه إيجار المسكن والرسوم الدراسية لأبنائه الخمسة، إضافة إلى الالتزامات البنكية الشهرية، وما يتبقى بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة من طعام وشراب.

وأكد الزوج أنه لا يعرف كيفية تدبير كلفة علاج زوجته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، خصوصاً أن الطبيب أكد ضرورة البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتفاقم المرض، وتتعرض حياة المريضة للخطر.

ولفت إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة غطت جزءاً من كلفة الأدوية والعقاقير الطبية، والفترة التي قضتها زوجته في المستشفى، متابعاً أنه حاول الاقتراض من الأصدقاء حتى تتمكن زوجته في بدء جلسات العلاج المقررة عليها، لكنه فشل وأغلقت كل الأبواب في وجهه.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 265 ألفاً و620 درهماً كلفة جلسات الكيماوي التي تحتاجها زوجته حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

4 جلسات كيماوي

أفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن المريضة (50 عاماً) تعاني سرطان الدم (اللوكيميا)، وتحتاج الخضوع إلى أربع جلسات من العلاج الكيماوي، من أجل السيطرة على وضعها الصحي المتردي، وتبلغ كلفة الجلسة الواحدة 66 ألفاً و405 دراهم، وتبلغ الكلفة الإجمالية 265 ألفاً و620 درهماً.