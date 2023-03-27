«العالمية للخدمات الإنسانية» تستهدف 130 مليون شخص حول العالم

أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في عام 2003 من خلال دمج مدينة دبي للإغاثة ومدينة دبي الإنسانية، كمركز عالمي للعمل الإنساني في دبي، حيث تحتضن مكاتب تابعة لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وتغطّي المؤسسة، التي تندرج تحت مظلّة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أربعة قطاعات أساسية لتعزيز الحياة والكرامة في جميع أنحاء العالم، وهي: مكافحة الفقر والمرض، ونشر المعرفة، وتمكين المجتمعات المحلية، وريادة الأعمال والابتكار في المستقبل.