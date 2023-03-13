«أبوعبدالرحمن» يحتاج إلى831 ألف درهم لزراعة كبد

يهدّد فشل الكبد حياة (أبوعبدالرحمن - أفغاني - 38 عاماً) منذ عام تقريباً، إذ أصيب بالتهاب الكبد الوبائي «ب»، وهو ما أدى إلى إصابته بفشل كبدي حاد.

ويحتاج المريض حالياً إلى إجراء عملية لزراعة كبد، تبلغ كُلفتها 831 ألف درهم. إلا أن إمكاناته المالية بسيطة جداً.

وأكدت تقارير طبية من أحد المستشفيات في أبوظبي أن (أبوعبدالرحمن) يحتاج إلى زراعة كبد في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وشرح التقرير أن «المريض يعاني فشلاً شديداً في الكبد، نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (ب)، وأنه راجع المستشفى منذ عام تقريباً بسبب ألم شديد في البطن، وقد أجريت الفحوص له، وبينت أنه يعاني فشلاً في الكبد، ولابد من زراعة كبد له في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ حياته».

وروى صديق للمريض أن (أبوعبدالرحمن) شعر قبل نحو عام بألم في معدته، وبعدم القدرة على تناول الطعام، فاصطحبه إلى أقرب عيادة خاصة، حيث أجرى له الطبيب فحوصاً وتحاليل أظهرت نتائجها أنه مصاب بالتهاب في المعدة، فقرر إعطاءه بعض الأدوية والمسكنات لتخفيف الألم.

وتابع أن الألم عاد له بعد أسبوع، مع شعور بالغثيان الشديد وعدم القدرة على تناول الطعام أو شرب الماء، فاصطحبه إلى المستشفى، ليتبين أنه مصاب بفشل كبدي حاد.

وقال إن الطبيب أكد ضرورة الإسراع في إجراء عملية زراعة كبد له، حتى لا تتعرض حياته للخطر، مضيفاً أن «وضع المريض المالي سيّئ جداً، وليس لديه تأمين صحي يغطي تكاليف علاجه، إذ كان يعمل بائعاً في أحد المحال التجارية براتب 1800 درهم، ولكنه ترك عمله منذ إصابته بالمرض، وأصبح من دون مصدر للدخل، علماً بأنه المعيل الوحيد لأسرته، التي تتكون من سبعة أفراد».

وأوضح أن «المرض يفتك بجسم (أبوعبدالرحمن)، ما يصيب أفراد أسرته بالخوف الشديد من فقدانه، ويجعلهم في حزن دائم على وضعه»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاج صديقه، وإنقاذه من المرض.

■ المريض يعاني فشلاً شديداً في الكبد، نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (ب).