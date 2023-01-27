68 ألف درهم تنهي معاناة «أبوفاطمة» مع الرسوم الدراسية والإيجارية

يواجه (أبوفاطمة – سوداني) ظروفاً مالية صعبة منذ عامين، نتيجة إنهاء خدماته، ما أدى إلى عدم قدرته على سداد الرسوم الجامعية لابنته (فاطمة)، التي تدرس في إحدى الجامعات الخاصة في مدينة العين، وترتب عليها 23 ألفاً و250 درهماً، ما يهدد بعدم استمرار دراستها الجامعية، إضافة إلى أنه يعجز أيضاً عن دفع متأخرات إيجار المنزل الذي يقيم فيه، حتى بلغت 45 ألف درهم، ومالك المسكن لجأ إلى القضاء، وأصبح مهدداً بدخول السجن في أي لحظة، وستصبح أسرته من دون مأوى أو معيل.

وناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير 68 ألفاً و250 درهماً، حتى يستطيع تخطي الظروف الصعبة التي يمر بها، ويعيد الاستقرار إلى أسرته من جديد.

وتفصيلاً، روى (أبوفاطمة) مشكلته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يعمل في الدولة منذ أكثر عن 20 عاماً، وكانت حياته تسير بشكل جيد، ولكن الحال تغيّر قبل عامين، عندما تعرضت الشركة التي كان يعمل فيها لخسائر مالية كبيرة، أدت إلى إعلان إفلاسها، وتم إنهاء خدمات جميع العاملين فيها، وفجأة فقد مصدر دخله الوحيد، وأصبح عاطلاً عن العمل، ما أثر في استقرار وضعه المالي، وتسبب في تراكم الديون عليه.

وتابع الأب أنه حاول تسيير أمور حياته في ظل الوضع الجديد، وبدأ رحلة بحث عن فرصة عمل جديدة من أجل الإنفاق على أسرته، وبدأ ينفق من مستحقات نهاية الخدمة، وبمرور الوقت نفد المبلغ، وعجز عن سداد الرسوم الدراسية لابنته (فاطمة)، حتى إنه اضطر إلى مد يده وطلب المساعدة من الأهل والأصدقاء، لكن بسبب أوضاعهم المالية التي يمرون بها عجزوا عن مساعدته.

وتابع أن ابنته (فاطمة) تدرس في إحدى الجامعات الخاصة في مدينة العين، ومن المتفوقين دراسياً منذ طفولتها، وحالياً إدارة الجامعة تطالبه بسداد 23 ألفاً و250 درهماً متأخرات الرسوم الدراسية، وفي حال عدم السداد لن تستطيع الطالبة مواصلة دراستها.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية هي تراكم أقساط إيجارية بقيمة 45 ألف درهم، وأنه حاول شرح ظروفه المالية لمالك المنزل، وطلب منه مهلة جديدة للسداد، إلا أن مالك المنزل لم يتفهم وضعه، ولجأ إلى القضاء، وأصبح مهدداً بدخول السجن في أية لحظة، وستصبح أسرته دون مأوى أو معيل.

وأوضح (أبوفاطمة) أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من تسعة أفراد، وعاطل عن العمل منذ عامين، ويعتمد على تخليص بعض المعاملات للجيران والأصدقاء، مقابل مبالغ زهيدة بالكاد تلبي متطلبات حياتهم اليومية.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير68 ألفاً و250 درهماً من أجل سداد المتأخرات الإيجارية والرسوم الجامعية لابنته (فاطمة)، حتى تتمكن من تحقيق حلمها بالحصول على شهادة جامعية، وشق حياتها العملية.