«أحمد» يعاني مرضاً نادراً وعلاجه بـ 99 ألف درهم

يعاني الشاب (أحمد ــ مصري ــ 17 عاماً) إصابته بحالة مرضية نادرة منذ عامين، تعرف بـ«كرونز»، وهي تسبب خللاً في جهاز المناعة، ما يسبب تقرحات دموية في القولون والأمعاء الرفيعة والغليظة، ووفقاً لمستشفى توام في العين، فإن المريض يحتاج إلى برنامج علاجي عبارة عن إبرة كل شهرين، ولمدة عام كامل، بكلفة 99 ألفاً و366 درهماً، والمشكلة أن والده يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون تدبير المبلغ لإنقاذ ابنه من الألم غير المحتمل الذي يعانيه على مدار الساعة منذ عامين، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج لابنه حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى (أبوأحمد) قصة معاناة ابنه مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن (أحمد) كان يتمتع بصحة جيدة، ولا يشكو أية أمراض حتى بلغ عامه الـ15، فبدأت تظهر عليه أعراض مرضية، مثل ألم في المعدة مصحوب بقيء وإسهال، فضلاً عن عزوفه عن الأكل، وفقدان في الوزن بشكل كبير، واصطحبه وقتها إلى مستشفى خاص قريب من المنزل، وتمت معاينته من قبل الطبيب، وعمل الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وإجراء منظار للمعدة، وأكدت النتائج أنه يعاني حالة مرضية نادرة تسمى «كرونز»، وهذا المرض يسبب خللاً في مناعة الجسم، مع تقرحات دموية في المعدة والقولون، ووصف له الطبيب علاجاً عبارة عن إبرة بصفة شهرية.

وأضاف الأب أن ابنه انتظم على الإبر الشهرية لمدة عامين، ولم تتحسن حالته، وظل يعاني ألماً شديداً طوال الوقت، لذا قرر الطبيب المعالج إجراء منظار على المعدة والقولون مرة أخرى، ولم يجد أي استجابة للعلاج.

وأشار إلى أن نتائج الفحوص جعلته يعيش في حالة نفسية صعبة حزناً على ابنه، ونقله إلى مستشفى توام في مدينة العين، وتمت إعادة جميع الفحوص والتحاليل الطبية مرة أخرى للتأكد من طبيعة المرض، وبناءً على نتائج التحاليل قرر الطبيب تغيير العلاج، ووضع له برنامجاً علاجياً جديداً، عبارة عن إبرة مغايرة للإبرة التي كان يأخذها من قبل، وبعد أخذ ثلاث إبر تم إجراء منظار مرة أخرى، وتبين أن حالته تحسنت بشكل كبير، ونصحه الطبيب بالاستمرار على أخذ هذه الإبر لمدة عام كامل، بمعدل إبرة كل شهرين.

وأفاد (أبوأحمد) بأن كلفة البرنامج العلاجي الجديد باهظة بالنسبة لإمكاناته المالية، إذ تبلغ كلفة الإبرة الواحدة 16 ألفاً و561 درهماً، موضحاً أن إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة تكفلت بسداد قيمة الثلاث إبر التي حصل عليها ابنه، وليس بمقدوره تدبير كلفة هذه الإبر لمدة عام كامل، والتي تصل كلفتها إلى 99 ألفاً و366 درهماً، خصوصاً أن إمكاناته المالية متواضعة.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يذهب منه 1750 درهماً شهرياً لإيجار المسكن، والباقي يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، وحالياً لا يعرف كيفية التصرف وتدبير كلفة البرنامج العلاجي لابنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 99 ألفاً و366 درهماً كلفة الإبر التي يحتاجها ابنه المريض.

حالة نادرة

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض (أحمد ــ مصري ــ 17 عاماً) يعاني حالة مرضية نادرة تسمى «كرونز»، وهذا المرض يسبب خللاً في جهاز المناعة، إضافة إلى تقرحات دموية في القولون والأمعاء الرفيعة والدقيقة، ويجب أن يخضع لبرنامج علاجي لمدة عام، عبارة عن إبر يأخذها مرة كل 60 يوماً، من أجل السيطرة على المرض، ومنع حدوث تطورات وأعرض جانبية.

• مرض «كرونز» يصيب «أحمد» بتقرحات دموية في القولون والأمعاء الرفيعة والغليظة.