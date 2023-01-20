17 ألف درهم تنهي مشكلة «أبوعيسى» مع فاتورة المستشفى

فقد (أبوعيسى) وظيفته ومصدر دخله الوحيد منذ أربعة أشهر، ما جعله يعاني مشكلات مالية، وتصادف أن تعرضت زوجته لمشكلات صحية في الشهر التاسع من الحمل، وأجريت لها عملية ولادة قيصرية في مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، ومكثت الزوجة في المستشفى يومين حتى استقر وضعها الصحي، وبلغت فاتورة المستشفى 17 ألف درهم، إلا أنه عجز عن تدبير جزء ولو بسيطاً من قيمة الفاتورة، وناشد أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على دفع فاتورة ولادة زوجته في المستشفى.

وروى (أبوعيسى) مشكلته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه يقيم في عجمان منذ سنوات طويلة، وأسرته مكونة من ثلاثة أولاد وزوجة (ربة منزل)، وكانت حياته تسير بصورة طبيعية.

وتابع أنه عندما حملت زوجته قرر توفير سبل الراحة لها طوال أشهر الحمل، وبدأت في إجراء الفحوص والمراجعات الطبية الشهرية منذ بداية الحمل حتى الأسبوع الأول من الشهر التاسع في إحدى العيادات الخاصة في عجمان، وأكدت كل الفحوص والتحاليل أن وضع الجنين طبيعي، والأم بحالة صحية جيدة أيضاً.

وأضاف الزوج أن زوجته بدأت تعاني آلام الولادة في بداية الشهر التاسع من الحمل، فتوجه بها إلى مستشفى الشيخ خليفة الحكومي، وبعد توقيع الكشف الطبي قررت الطبيبة إجراء عملية ولادة طبيعية عاجلة، إلا أنها تعرضت أثناء الولادة لمضاعفات صحية، ونزيف حاد في الرحم، وتمكن الأطباء من السيطرة على الوضع، وقرروا إجراء عملية ولادة قيصرية لإنقاذ الأم والجنين، وبعد الولادة فقدت زوجته القدرة على الأكل أو الشرب، ما أفقدها الوعي، واضطر الأطباء إلى وضعها تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة يومين.

وتابع (أبوعيسى) أن وضع زوجته تحسن بعد يومين وقرر الأطباء إخراجها من المستشفى، والمشكلة أن فاتورة عملية الولادة والإقامة في المستشفى بلغت 17 ألف درهم، وواجه صعوبة بالغة في تدبير جزء ولو بسيطاً من قيمة الفاتورة، واضطر إلى ترك جواز السفر في إدارة المستشفى لحين تدبير قيمة الفاتورة.

وأوضح الزوج أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، وكان يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 8600 درهم، وقبل أربعة أشهر تعرضت الشركة لخسائر مالية أدت إلى إعلان إفلاسها، وأصبح عاطلاً عن العمل، وفقدت الأسرة مصدر الدخل الوحيد، وبدأ يعتمد على مساعدات من شقيقه الأكبر وبعض الأصدقاء.

وناشد (أبوعيسى) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير 17 ألف درهم لسداد فاتورة ولادة زوجته في مستشفى الشيخ خليفة.

عملية قيصرية

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة دخلت المستشفى تعاني آلام الحمل في بداية الشهر التاسع، وتم عمل الإجراءات لعملية ولادة طبيعية، إلا أنها تعرضت لمضاعفات صحية أثناء عملية الولادة، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في الرحم، ما اضطر إلى إجراء عملية ولادة قيصرية من أجل إنقاذ حياتها وحياة الجنين. وأضاف التقرير أن عملية الولادة تمت بنجاح، وكان المولود في صحة جيدة وبقيت الأم لمدة يومين في المستشفى تحت الرعاية الطبية، وترتب عليها فاتورة بقيمة 17 ألف درهم.