402 ألف درهم تنقذ «علي» من السجن بسبب قضية مالية

يعاني «علي» مواطن من أصحاب الهمم ويبلغ من العمر 53 عاماً، عدم قدرته سداد مبلغ قضية مالية مترتبة عليه بقيمة 402 ألف درهم، وصدر بحقه تعميم ومنع من السفر ووضعه الصحي يحتاج إلى السفر لتلقي العلاج خارج الدولة، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في سداد مبلغ القضية المالية لإنهاء معاناته في ظل الظروف القاسية التي يمر بها.

وروى «علي» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه نجح في التأقلم مع إعاقته وتمكن من الإندماج في المجتمع وكانت حياته تسير بوتيرة طبيعية طوال السنوات الماضية إلى أن حصل قرضاً مالياً من أجل إجراء صيانة للمسكن الذي يقيم فيه، وانتظم في سداد الأقساط بصعوبة بالغة، وأخيراً بدأ يعاني مشكلات عدة أدت إلى تراكم الأقساط عليه بشكل كبير حتى بلغت 402 ألف درهم، وعندما عجز عن سداد المديونيات السابقة تم إحالة الأمر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح أنه منذ فترة أصيب بمشكلات صحية توالت عليه في فترات متقاربة، بدأت بإصابته بسرطان الجلد، ثم إصابته بالشلل الرعاش، بعدها اضطرابات تمثلت في الاكتئاب النفسي الشديد والرهاب الاجتماعي، ما جعله يكرس كل جهوده في تلقي العلاج، حتى لا تتدهور حالته بشكل يمثل خطراً على حياته، ومع زيادة الأعباء على كاهلة بالإضافة إلى التزامات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار لم يستطع سداد الأقساط الشهرية، ونتيجة لعجزه عن السداد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتحويل القرض للقضاء وصدور حكم تنفيذي بحقه.

وأشار إلى أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أفراد، وزوجته ربة منزل لا تعمل، لافتاً إلى أنه حاول طرق كل الأبواب وسلك كل الطرق بحثاً عن حل لمشكلته، إلا أن كل جهوده باءت بالفشل، وحالياً لا يعرف كيفية الخروج من المأزق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ووجود تعميم ضده ومنع من السفر.وأفاد بأنه يخضع حالياً لبرنامج علاجي ويتلقى العلاج الكيماوي وعلاجات أخرى نتيجة الأمراض التي يعانيها، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل لا يحتمل، ويتناول أدوية بسبب الرهاب الاجتماعي والاكتئاب النفسي الشديد، الذي أصيب به بعد صدور حكم الضبط والإحضار.

وأفادت زوجته بأن زوجها يعاني أمراضاً مختلفة وإعاقة جسدية، وبعد الحصول على القرض المالي أصيب بأمراض نفسية وأصبحت حالته الصحية تسوء يوماً بعد يوم، والمشكلة أنه يحتاج إلى متابعة طبية خارج الدولة، ولكنه لا يستطيع ذلك في الوقت الراهن بسبب مبلغ القضية المالية التي أدت إلى صدور قرار بالمنع من السفر، ولا يعرف كيفية السداد في ظل الوضع الحالي، ولا يجد سبيلاً لإنهاء قضيته المالية، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في القضية المالية المترتبة على زوجها حتى يستطيع السفر لتلقي العلاج.