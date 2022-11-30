28 ألف درهم تُنقذ «أبوسيف» من السجن

يواجه (أبوسيف - أردني ـ 52 عاماً)، ظروفاً مالية صعبة، بعدما تعرضت الشركة التي كان يعمل فيها لخسائر مالية أدت إلى إفلاسها، وتم إنهاء خدماته وفقد مصدر دخله الوحيد، وتسبب ذلك في عدم قدرته على دفع المتأخرات الإيجارية للشقة التي يقطنون فيها، منذ عام، حتى بلغت 28 ألف درهم، وصاحب الشقة رفع قضية إيجارية ضده، وهدده بدخول السجن حال عدم سداد المبلغ كاملاً، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، لإنقاذه من دخول السجن، وحتى لا تفقد أسرته المأوى والمعيل.

وروى (أبوسيف) مشكلته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالتهم المالية ساءت بشكل كبير منذ نحو عامين عندما قررت الشركة التي يعمل فيها تخفيض راتبه من 10 آلاف درهم إلى 3000 درهم، بسبب ضعف وضعها المادي في تلك الفترة، وأثر ذلك في الوضع المالي له، لكنه حاول تدبير أمور حياته لحين عودة راتبه مرة أخرى، وراح يستدين من الأصدقاء لحين انتهاء الأزمة المالية التي يمر بها.

وأضاف أنه منذ ستة أشهر تم إنهاء خدماته، بعد إعلان الشركة إفلاسها، وفقد مصدر دخله الوحيد، ما أدى إلى تدهور وضعه المالي بشكل كبير، وبدأ رحلة بحث عن عمل، وطرق أبواب جهات عدة للحصول على أي فرصة عمل يستطيع من خلالها تدبير أمور حياته، إلا أن كل جهوده باءت بالفشل.

وأشار (أبوسيف) إلى أنه نتيجة تدهور أوضاعه المالية عجز عن سداد الأقساط الإيجارية منذ عام كامل، ما أدى إلى تراكم المتأخرات الإيجارية حتى بلغت 28 ألف درهم، ورفض مالك الشقة منحه مهلة إضافية، ورفع دعوى قضائية ضده، وبات حالياً مهدداً بدخول السجن في حال عدم دفع المتأخرات الايجارية كاملة.

ولفت إلى أنه بعدما فقد مصدر دخله الوحيد، طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء، ولم يتمكنوا من تقديم المساعدة نظراً لسوء وضعهم المالي، وحالياً لا يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق، وتدبير 28 ألف درهم قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة على عاتقه.

وأكمل (أبوسيف) أنه بعدما فقد وظيفته يقوم بتخليص بعض المعاملات مقابل مبالغ زهيدة بالكاد تكفي لطعام أسرته المكونة من زوجة وأربعة أطفال، بينهم طفل يعاني الإصابة بطيف التوحد، ويحتاج إلى رعاية وتأهيل خاصّين، وزوجته وحدها لا تستطيع الاهتمام به.

وذكر أنه حال عجز عن السداد سيدخل السجن، وتصبح أسرته دون مأوى أو معيل، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير 28 ألف درهم متأخرات إيجارية، حتى يستطيع رعاية أسرته.

• «أبوسيف» يُعيل زوجة و4 أولاد، بينهم طفل يعاني طيف التوحّد.