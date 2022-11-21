35 ألف درهم تخفف معاناة «أم أمنية» مع الوزن المفرط

تعاني (أم أمنية ـ مصرية ـ 50 عاماً)، مشكلات صحية عدة، منها مرض سرطان الثدي منذ عام 2017، وسبق أن أجرت عملية جراحية لاستئصال الورم، وتلقت العلاج الكيماوي والإشعاعي في مستشفى توام في مدينة العين، وأصيبت أخيراً بخلل في وظيفة الغدة الدرقية، وارتفاع في نسبة الكوليسترول، والسكري وارتفاع ضغط الدم، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام، تحتاج المريضة إلى إجراء عملية قص معدة، لتخفيف وزنها، حيث أنها تعاني إفراطاً في زيادة الوزن، وتبلغ كلفة العملية الجراحية 35 ألف درهم، ولكن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح بتأمين هذا المبلغ، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة العملية الجراحية لإنقاذ حياتها.

وأكد التقرير الطبي أن المريضة أصيبت بخلل في وظيفة الغدة الدرقية وزيادة مفرطة في الوزن، والسكري وارتفاع الكوليسترول والضغط، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية (قص معدة)، للسيطرة على ارتفاع الوزن، لإنقاذ حياتها، وتبلغ كلفة هذه العملية 35 ألف درهم، وأسرتها تعجز عن توفير كلفة العلاج.

وروت (أم أمنية) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلة إنها في عام 2017 اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي، وخضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم، ثم خضعت لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي في مستشفى توام في مدينة العين، لافتة إلى أن جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، أثرت على عمل الغدة الدرقية، ما أدى إلى إصابتها بالعديد من الأمراض المزمنة، منها السكري وارتفاع الكوليسترول والضغط.

وتابعت أنها انتظمت على تلقي العلاج الخاص بالسكري والكوليسترول والضغط، وبدأت في الفترة الأخيرة تعاني زيادة مفرطة في الوزن، لافتة إلى أن وزنها في السابق كان 70 كيلوغراماً، وأصبح حالياً 107 كيلوغرامات، وأدت زيادة الوزن إلى عدم قدرتها على التحرك، أو القيام بأي عمل، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية لقص المعدة في أسرع وقت ممكن، وتبلغ كلفتها 35 ألف درهم، وظروفها المالية الصعبة لا تسمح لها بتدبير كلفة الجراحة، مبدية تخوفها من فقد السيطرة على ارتفاع الوزن وتصبح طريحة الفراش.

وأوضحت (أم أمنية) أن زوجها المعيل الوحيد للأسرة المكونة من خمسة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4900 درهم، ولا يستطيع تدبير كلفة العملية الجراحية، لافتة إلى أن لديها ابنة من أصحاب الهمم وتحتاج إلى رعاية خاصة، وإذا فقدت القدرة على السيطرة على وزنها سيجعلها طريحة الفراش، ولن تجد ابنتها المريضة من يرعاها.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة العملية الجراحية حتى تستطيع التحرك من جديد ورعاية ابنتها التي تحتاج إلى رعاية خاصة. زيادة مفرطة في الوزن

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه بأن المريضة تبلغ من العمر 50 عاماً، وسبق إصابتها بمرض سرطان الثدي، وخضعت لعملية استئصال الورم وتلقت العلاج اللازم في المستشفى، وبسبب جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، أصيبت المريضة بخلل في وظيفة الغدة الدرقية.

وأضاف التقرير أن المريضة حالياً تعاني زيادة مفرطة في الوزن، ما أدى إلى إصابتها بمرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، لافتاً إلى أن زيادة الوزن أفقدت المريضة القدرة على الحركة، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية (قص معدة)، للسيطرة على ارتفاع الوزن، لإنقاذ حياتها. «أم أمنية» أجرت عملية لاستئصال ورم سرطاني في الثدي، وتلقت جلسات علاج كيماوي وإشعاعي.