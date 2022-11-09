متبرع يتكفل بتجديد بطاقة التأمين الصحي لـ «محمد»

تكفّل متبرّع بسداد 4568 درهماً كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي للطفل (محمد - أفغاني - 3 سنوات)، الذي يعاني سرطان الرئة، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي وإشعاعي في مستشفى توام في مدينة العين.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى، من أجل بدء إجراءات تجديد بطاقة التأمين الصحي في أسرع وقت ممكن، حتى يستطيع الطفل الانتظام في جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وفور نشر قصة الطفل، تلقى «الخط الساخن» مكالمات عدة من أشخاص يرغبون في التبرع بتجديد بطاقة التأمين الصحي للطفل.

وقال (أبومحمد) إنه عندما تلقّى خبر تكفل متبرع بسداد مبلغ 4568 درهماً، لتجديد البطاقة الصحية، عمّ الفرح جميع أفراد الأسرة، معرباً عن سعادته وشكره العميقين للمتبرع، لوقفته الكريمة معه في معاناة طفله، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 25 من أكتوبر الماضي قصة معاناة الطفل (محمد)، الذي أصيب بسرطان الرئة في سبتمبر الماضي، ويحتاج إلى برنامج علاجي عبارة عن جلسات كيماوية وإشعاعية في مستشفى توام بمدينة العين، وكانت أسرته تعجز عن تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي للطفل.

وسبق أن روى «أبومحمد» قصة معاناة ابنه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن طفله (محمد)، وُلد في فبراير من عام 2019 ولادة طبيعية في مستشفى بالعين، ولم تعانِ زوجته أية مشكلات صحية أثناء فترة الحمل، وحرصت على عمل المتابعة الطبية، وإجراء جميع الفحوص الدورية للتأكد والاطمئنان على وضع الجنين.

وأكد الأب أنه في سبتمبر الماضي، أثناء التجمع مع الأصدقاء في إحدى الحدائق، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، شعر (محمد) بصعوبة في التنفس، وبدأ في السعال، ولاحظ خروج كميات من الدم مع السعال، وشعر بآلام حادة في منطقة الصدر، وعلى الفور اصطحبه إلى أقرب مستشفى خاص، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، وطلب الطبيب تحويله إلى مستشفى حكومي، للتأكد من حالته الصحية بشكل دقيق.

وأكمل «أبومحمد» أنه توجه في الحال إلى مستشفى توام في مدينة العين، وتمت إعادة جميع الفحوص والأشعة المقطعية، وأظهرت النتائج إصابة (محمد) بسرطان الرئة، وأخبره الطبيب المعالج بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الورم السرطاني من الرئة، خوفاً من انتشار السرطان في بقية أنحاء الجسم.

وأشار إلى أن ابنه مكث في المستشفى لمدة 15 يوماً، تلقّى فيها العلاج اللازم، وأجريت له عملية جراحية، تم من خلالها استئصال الورم السرطاني، وأكد الطبيب المعالج ضرورة خضوع (محمد) لبرنامج علاجي عبارة عن جلسات كيماوية وإشعاعية، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، حتى لا تتعرض حياة الطفل للخطر.

وأضاف الأب أن كلفة العلاج والأدوية التي يحتاج إليها (محمد) كبيرة جداً، وبطاقة التأمين الصحي انتهت فترة صلاحيتها، وتحتاج إلى تجديد، والمشكلة أن تجديدها يحتاج إلى 4568 درهماً، وهذا المبلغ كان يفوق إمكاناته المالية المتواضعة، كونه المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ثمانية أشخاص، ويعمل في قطاع حكومي براتب 2800 درهم، لا يكاد يغطي مصروفاته المعيشية من مأكل ومشرب، والأسرة تعتمد على بعض المساعدات الإنسانية من الأهل والأصدقاء.

• الطفل «محمد» يعاني سرطان الرئة، وخضع لعملية استئصال الورم، ويحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي.