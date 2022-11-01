32 ألف درهم تنقذ «حمزة» من دخول السجن

تعرض (حمزة - سوري)، لظروف طارئة خارجة عن إرادته، بسبب خسارة الشركة التي كان يعمل فيها وإنهاء خدماته، وبعد رحلة بحث طويلة حصل على فرصة عمل جديدة براتب ضئيل، بالكاد يلبي احتياجات أسرته اليومية من مأكل ومشرب، ما أدى إلى تراكم المتأخرات الإيجارية حتى بلغت 32 ألف درهم، ورفع صاحب المنزل دعوى قضائية يطالبه بسداد المتأخرات كاملة، ورفض منحه مهلة جديدة للسداد، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه وإنقاذه من دخول السجن، حتى لا تفقد أسرته المأوى والمعيل.

وروى (حمزة) مشكلته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالته المالية ساءت في بداية أبريل من عام 2019، بعدما تعرضت الشركة التي يعمل فيها إلى خسارة مالية، وتم إنهاء خدماته، وأصبحت الأسرة من دون مصدر دخل، ما أدى إلى تراكم الديون والمتأخرات الإيجارية على كاهله، حتى أصبح مهدداً بالسجن، وحاول شرح مشكلته التي يواجهها لمالك المسكن، حتى يمنحه فرصة لتعديل وضعه المالي لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وتابع أنه خلال توقفه عن العمل، كان يحصل على بعض المساعدات المالية من الأهل والأصدقاء، التي بالكاد تلبي قوت يومه من طعام وشراب، ولا يتبقى منها شيء لسداد الديون المتراكمة على عاتقه، وحاول البحث عن وظيفة جديدة تساعده في تجاوز الظروف المالية السيئة التي تواجهه، وقدم طلبات توظيف عدة، وخلال هذه الفترة تراكمت عليه متأخرات إيجارية بقيمة 32 ألف درهم، وهدده مالك الشقة بإدخاله السجن حال عدم السداد.

وأكمل (حمزة) أنه في شهر يناير من العام الجاري، استطاع الحصول على فرصة عمل (خباز في مطعم)، براتب لا يتجاوز 3000 درهم، ولم يستطع سداد مبلغ المتأخرات الإيجارية بالكامل، بسبب تدني راتبه الشهري، لكن مالك المسكن أصر على سداد المتأخرات الإيجارية بالكامل، لافتاً إلى أنه لا يستطيع تجاوز مشكلته المالية وسداد المبلغ المتبقي.

وأعرب عن قلقه وتخوفه من تنفيذ مالك المسكن لتهديده وإدخاله السجن وتبقى أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفلين بلا مأوى أو معيل.

وناشد (حمزة) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ 32 ألف درهم قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه لإنقاذه من السجن، حتى يستطيع إعالة زوجته وطفليه.

• «حمزة» يعمل براتب 3000 درهم ويعيل أسرة من 4 أفراد.