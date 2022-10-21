33 ألف درهم تنهي معاناة «أم شيلا» مع المتأخرات الإيجارية

واجهت (أم شيلا - سورية)، ظروفاً حياتية صعبة، بعد انفصالها عن زوجها، إلا أنها كافحت بمفردها من أجل تربية ابنتها الوحيدة شيلا، إلا أنها فوجئت بتوقف راتبها، نتيجة تعرض الشركة التي تعمل فيها لخسائر مالية كبيرة، وفقدت مصدر دخلها الوحيد، وحاولت البحث عن عمل آخر من دون جدوى، وتراكمت عليها الديون، وعجزت عن سداد 33 ألفاً و205 دراهم، أقساط الإيجار، ونفدت فترة المهلة التي منحها إياها مالك الشقة، وحالياً مهددة بالطرد من الشقة مع ابنتها، بعدما أقام مالك الشقة دعوى قضائية يطالبها بسداد المتأخرات، وناشدت أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليها.

وروت (أم شيلا) قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة إنها كانت تعيش حياة أسرية ومالية مستقرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل في القطاع الخاص براتب 4000 درهم، وزوجها يعمل في القطاع الخاص أيضاً براتب 10 آلاف درهم، وأنجبت طفلتها (شيلا)، وفي عام 2018 توترت الأوضاع داخل المنزل، وازدادت المشكلات الزوجية، ما أدى إلى الانفصال في نهاية الأمر.

وأكملت أنها تحمّلت كل الظروف من أجل طفلتها، وفي شهر مارس الماضي، ساءت حالتها المالية بشكل كبير، بعد تعرض الشركة التي كانت تعمل فيها لخسائر مالية كبيرة، وتم إيقاف رواتب جميع العاملين فيها، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على كاهلها، وعجزت عن سداد الأقساط الإيجارية للمنزل، حتى بلغت 33 ألفاً و205 دراهم.

وتابعت (أم شيلا) أنها شرحت وضعها المالي الذي تمر به إلى صاحب الشقة، وتوسلت إليه أن يمنحها مهلة زمنية إضافية حتى تستطيع تدبير مبلغ المتأخرات الإيجارية، وحاولت البحث عن فرصة عمل جديدة، تساعدها في سداد الديون المتراكمة، لكن كل الأبواب أغلقت في وجهها، وانتهت فترة المهلة الزمنية التي منحها لها مالك الشقة، ولم تستطع تدبير أي جزء من المبالغ المتراكمة عليها.

وأضافت أن صاحب المسكن لجأ إلى القضاء، ورفع قضية إيجارية في المحكمة، يطالبها بسداد 33 ألفاً و205 دراهم، وفي حال عدم سداد كل المتأخرات الإيجارية، سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدها، وستطرد من المنزل.

وأكملت أنها حاولت البحث عن حل لمشكلتها، وطرقت جميع الأبواب، وسلكت الطرق، وباءت كل جهودها بالفشل، وحالياً لا تعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مناشدةً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدتها في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، وحمايتها من الطرد من المنزل مع ابنتها.