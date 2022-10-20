66.7 ألف درهم تخفف معاناة الشقيقين «أحمد» و«آية»

رُزق «أبوأحمد» بثلاثة أولاد (بنتان وولد)، بينهما (أحمد وآية) وُلدا يعانيان إعاقة ذهنية، وحمد الله أن ابنته الكبرى معافاة من المرض، وألحق (أحمد وآية) بأحد المراكز المتخصصة في دبي، لتلقي جلسات تأهيل وعلاج، فيما مضت ابنته الكبرى في دراستها بتفوق، وعلى الرغم من راتبه المحدد استمر في حياته، وحصل على قرض بنكي لسداد الالتزامات المالية، إلا أنه في الفترة الأخيرة تراكمت عليه الالتزامات، وعجز عن سداد 66 ألفاً و750 درهماً، كلفة الجلسات التأهيلية والعلاجية لابنيه (أحمد وآية)، وهددت إدارة المركز بحرمانهما من استكمال العلاج حال عدم السداد.

ويقف «أبوأحمد» عاجزاً عن مساعدة ابنيه في تخفيف ما يعانياه، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون ومساعدته على تدبير كلفة الجلسات التأهيلية والعلاجية حتى لا يحرم (أحمد وآية) من تلقي الرعاية، ما يؤدي إلى تضاعف المرض.

وتفصيلاً، روى «أبوأحمد» قصة معاناة ابنيه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن أسرته مكونة من خمسة أفراد، بينهما (أحمد – 18 عاماً) و(آية – 16 عاماً)، يعانيان إصابتهما بإعاقة ذهنية منذ الولادة، ويتلقيان علاجاً تأهيلياً في أحد المراكز المتخصصة لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة دبي، ومنذ نهاية العام الماضي بدأت أوضاعه المالية تتدهور، إلا أنه ظل حريصاً على تلقيهما العلاج التأهيلي في المركز حتى ترتب عليه 66 ألفاً و750 درهماً تكاليف الجلسات التأهيلية.

ولفت «أبوأحمد» إلى أن حالته المالية ساءت في الفترة الحالية بعد أن تراكمت الديون على عاتقه حتى إنه اضطر إلى الاقتراض من أحد البنوك لدفع تكاليف الرسوم الجامعية لابنته الكبرى، حتى لا تتوقف عن دراستها الجامعية، وكان يتمنى أن تنهي دراستها وتعمل لمساعدته على سداد الالتزامات المتراكمة عليه.

وتابع أنه بذل قصارى جهده من أجل ابنيه (أحمد وآية) حتى لا يحرمهما من تلقي جلسات العلاج التأهيلي، خصوصاً أنه حال عدم حصولهما على جلسات العلاج التأهيلي، ستتدهور حالتهما الصحية، وتعود إلى نقطة الصفر، لأن هذا النوع من الإعاقة يحتاج إلى عناية خاصة، وعلاج تأهيلي لضمان تحسن حالتهما الصحية، لذلك فضل استمرارهما في تلقي جلسات العلاج.

وأوضح أن الرسوم العلاجية المتراكمة على «أحمد» بلغت 35 ألفاً و625 درهماً، والرسوم المتراكمة على «آية» بلغت 31 ألفاً و125 درهماً، وحالياً يقف عاجزاً عن دفع جزء ولو بسيطاً من هذه الرسوم، مبيناً أنه يعمل براتب 9000 درهم، يسدد منه 5800 درهم أقساط قرض قديم حصل عليه من البنك لتدبير أمور حياته، كما يدفع الرسوم الجامعية لابنته الكبرى، ولا يتبقى من الراتب سوى 3200 درهم، لا تكاد تلبي احتياجات الأسرة اليومية.

وأشار إلى أن أوضاعه المالية بدأت تتدهور بشكل كبير، خصوصاً أنه المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ثلاثة أبناء وزوجته، وطرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته من دون جدوى.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير 66 ألفاً و750 درهماً كلفة جلسات العلاج التأهيلي لابنيه (أحمد وآية) حتى لا تتدهور حالتهما الصحية.

«أبوأحمد» يعمل براتب 9000 درهم ويعيل أسرة من 5 أفراد.