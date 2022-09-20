«محمد» يعاني أمراضاً مزمنة.. وعلاجه بـ 44 ألف درهم سنوياً

يعاني (محمد ـ يمني ـ 85 عاماً)، أمراضاً مزمنة، منها فشل كلوي مزمن، والسكري، والقلب، والكوليسترول، ووفقاً لمدينة شخبوط الطبية فإن المريض حالته الصحية متأخرة ويحتاج إلى أدوية خاصة مدى الحياة، للسيطرة على المرض، وتبلغ كلفة العلاج 3657 درهماً شهرياً، أي ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، والمشكلة أن التأمين الصحي لا يغطي كلفة علاجه، ويناشد (محمد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى (محمد) لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناته مع المرض قائلاً إنه يعاني الإصابة بأمراض مزمنة منذ سنوات عدة، منها الفشل الكلوي المزمن، والسكري، والقلب، والكوليسترول، تراكمت عليه خلال السنوات الماضية، وسبق أن دخل إلى مدينة شخبوط الطبية وتبين بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية أن حالته الصحية غير مستقرة ويحتاج إلى الانتظام على تناول الأدوية مدى الحياة من أجل السيطرة على الأمراض والحفاظ على حياته.

وأضاف أن الأدوية اللازمة مكلفة بالنسبة لامكاناته المالية المحدودة، إذ يحتاج إلى علاج بقيمة 3657 درهماً شهرياً، أي ما يعادل 43 ألفاً و884 درهماً سنوياً، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي هذه الأدوية، لافتاً إلى أنه عاطل عن العمل بسبب كبر سنه، ولديه ابن يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 2500 درهم، ويقيمون في منزل إيجاره 2500 درهم شهرياً، موضحاً أنه يحصل على بعض المساعدات من إحدى الجمعيات الخيرية، التي بالكاد تغطي بعض المصروفات المعيشية للأسرة، لكنها مساعدات مقطوعة وليست مستمرة.

وأشار (محمد) إلى أن راتب ابنه متواضع وبالكاد يغطي إيجار المسكن، والأسرة تمر بظروف معيشية صعبة، وحالياً الأمراض تهدد حياته بالخطر، خصوصاً أنه كبير السن، وفي حال التوقف عن تلقي العلاج يتدهور وضعه الصحي بشكل كبير، والمشكلة أن هذه الأدوية مدى الحياة والتأمين الصحي لا يغطيها.

وأكد أنه يواجه صعوبات بالغة في تدبير كلفة الأدوية، ويحتاج إلى جهة تساعده في توفير الأدوية التي يحتاجها بشكل منتظم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته في تدبير 43 ألفاً و884 درهماً كلفة العلاج لمدة عام، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

• «محمد» لا يعمل لتقدّمه في العمر، ولديه ابن يعمل براتب 2500 درهم.

أمراض مزمنة

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مدينة شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يبلغ من العمر 85 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة عدة، منها مرض الفشل الكلوي المزمن، وأمراض القلب والسكري والكوليسترول، ويحتاج المريض إلى أدوية مدى الحياة، بكلفة 3657 درهماً شهرياً.

