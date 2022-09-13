77 ألف درهم تعيد 4 أشقاء إلى دراستهم وتسدد المتأخرات الإيجارية

تعرضت شركة (أبوعلاء ـ فلسطيني)، لخسائر مالية أدت إلى إغلاقها منذ عامين، وفقد مصدر دخله الوحيد، وبات من دون عمل ما أدى إلى تدهور أوضاع أسرته المكونة من ستة أفراد، وأثر ذلك في استقراره المالي، وتراكم على عاتقه كثير من الالتزامات المالية، وعجز عن سداد أقساط الإيجار حتى بلغت 36 ألف درهم، واضطر صاحب المسكن إلى رفع قضية إيجارية عليه، وفي حال عدم سداد المبلغ سيتم إدخاله السجن، كما تراكمت عليه الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة وإدارة المدرسة ترفض تسجيلهم للعام الجديد قبل سداد 40 ألفاً و940 درهماً، حتى يعود أبناؤه إلى مقاعدهم الدراسية من جديد، ويناشد أهل الخير مساعدته في تدبير 77 ألف درهم لتسديد ديونه ومواجهة ظروف حياته الصعبة.

وتفصيلاً، روى (أبوعلاء) مشكلته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه كان يمتلك شركة مقاولات صغيرة وحالته المالية جيدة، ولكن شركته تعرضت لمشكلات مالية حادة منذ عامين، ما أدى إلى تعثره واضطر إلى إغلاق الشركة، وفقد مصدر دخله الوحيد وأصبح عاطلاً عن العمل، وبدأت أموره المالية تتدهور سريعاً.

وتابع أنه حاول البحث عن فرصة عمل لتدبير أمور حياته، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، وفي الوقت ذاته تدهور وضعه المالي بعدما أنفق كل ما لديه، وتراكمت عليه الالتزامات المالية، وعجز عن سداد 40 ألفاً و940 درهماً، الرسوم الدراسية لأبنائه (علاء، وأحمد، وفرح، وياسمين)، الذين يدرسون في إحدى المدارس الخاصة في الشارقة، وإدارة المدرسة تطالبه بالسداد، حتى يتمكن أبناؤه من الاستمرار في دراستهم.

وأضاف (أبوعلاء) أنه يواجه مشكلة أخرى وهي عجزه عن سداد الأقساط الإيجارية للمنزل الذي يعيش فيه، حتى بلغت 30 ألف درهم، وصاحب المسكن لجأ إلى القضاء، وفي حال عدم السداد سينتهي به المطاف في السجن، وتصبح أسرته من دون مأوى أو معيل، والمشكلة أن ظروفه الصعبة تحول دون تأمين هذا المبلغ.

وأشار إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد، وليس لديه أي مصدر للدخل، بعد أن فقد عمله، ويعيش حالياً على بعض المساعدات البسيطة من شقيقه الأكبر التي لا تكفي لتلبية متطلبات الأسرة من الطعام والشراب.

وأكد أنه حاول البحث عن مخرج لمشكلته وسلك كل الدروب وطرق كل الأبواب، إلا أن كل جهوده باءت بالفشل، وحالياً لا يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له ومساعدته في تدبير مبلغ 77 ألف درهم حتى يتمكن أولاده من العودة إلى مقاعدهم الدراسية، ويسدد المتأخرات الإيجارية، حتى لا تفقد أسرته المأوى والمعيل.

• «أبوعلاء» فشل في العثور على فرصة عمل ويعيش على مساعدة بسيطة من شقيقه.