«تيسير» يحتاج إلى أدوات طبية بـ 6288 درهماً سنوياً

عانى «تيسير» (73 عاماً ـ فلسطيني) سرطان القولون قبل عام تقريباً، وخضع لعملية لاستئصاله بعد تلقيه جرعات من العلاج الكيماوي، إلا أن معاناته لم تنته، إذ لايزال يحتاج إلى معينات طبية لتجاوز مضاعفات العملية.

ووفقاً لمستشفى توام في العين، فإن المريض يحتاج إلى أدوات طبية من نوع خاص، نظراً لحالته الصحية، تبلغ كلفتها 6288 درهماً لمدة عام.

وناشد المريض ذوي الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على شراء الأدوات الطبية التي يحتاج إليها، بسبب سوء أوضاعه المالية.

وقال «تيسير» لـ«الإمارات اليوم»: «قبل ست سنوات تقريباً أصبت بسرطان القولون، وخضعت للعلاج الكيماوي، لكن الأطباء قرروا استئصال الورم، فدخلت مستشفى توام، حيث خضعت للعلاج الإشعاعي، وتحسنت حالتي الصحية بشكل كبير، لدرجة أنني استعدت قدرتي على الحركة والمشي».

وأضاف: «بعد فترة بدأت أشعر بوجود مشكلات في منطقة أسفل البطن، وأكد لي الأطباء أنني سأحتاج إلى أدوات طبية من نوع خاص لمدى العمر، تبلغ كلفتها شهرياً 524 درهماً. وهذا مبلغ يتجاوز إمكاناتي المالية المتواضعة في ظل أني غير قادر على العمل، كما أن بطاقة التأمين لا تغطي قيمة هذه الأدوات، وليس لديّ مصدر دخل أعتمد عليه إلا المساعدات التي أحصل عليها من زوج ابنتي، فهو المعيل الوحيد لي، ولا أستطيع أن أثقل كاهله أكثر في ظل المستلزمات المالية المترتبة عليه من إيجار الشقة والرسوم الدراسية لأبنائه ومتطلبات الحياة اليومية».

وقال إن زوج ابنته بذل جهداً كبيراً لمساعدته على شراء الأدوات الطبية خلال الشهرين السابقين، إلا أنه لا يعرف كيفية تدبير هذا المبلغ في ظل حاجته لها مدى الحياة.

وتابع: «أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على شراء الأدوات الطبية التي أحتاجها للتخفيف من معاناتي».

• «تيسير» ليس لديه مصدر دخل إلا المساعدات التي يحصل عليها من زوج ابنته.