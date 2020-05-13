13 مليون مستفيد من مبادرات «سقيا الإمارات» حول العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في الوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة حول العالم حتى الآن.

ونفذت المؤسسة منذ تأسيسها أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات» سعيد محمد الطاير، إن المؤسسة تواصل تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنسية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يقول: «سقيا الإمارات لن تفرق بين إنسان وآخر إلا بقدر حاجتهم للماء، وكذلك هي جميع أعمالنا الإنسانية في دولة الإمارات رسالتها واحدة، وهي مساعدة المنكوبين والمحتاجين والمحرومين في كل العالم»، وتدعم المؤسسة رؤية صاحب السمو التي وردت في وثيقة الخمسين: «عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والترقي الحضاري».

وأضاف أن المؤسسة تسهم في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلة شح المياه وتلوثها حول العالم من خلال البحوث والمشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية في توفير المياه النقية. ولا تقتصر أهداف مؤسسة «سقيا الإمارات» على توفير المياه الصالحة للشرب فحسب، بل تسعى أيضاً من خلال جهود البحوث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة واستكشاف سبل تنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز التنمية المستدامة.

وخلال «يوم زايد للعمل الإنساني» 2019، دعمت المؤسسة إطلاق حملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا، تأكيداً لقيم العطاء التي تشكل مبادئ رئيسة تنطلق منها رسالة الإمارات.

10 ملايين عبوة ماء

شاركت مؤسسة «سقيا الإمارات» في حملة «10 ملايين وجبة»، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتوفير وجبات الطعام والمواد الغذائية للمحتاجين والأسر المتعففة داخل دولة الإمارات، عبر تقديمها 10 ملايين عبوة ماء تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم إماراتي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب المعبأة «ماي دبي».