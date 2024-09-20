فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب

أقام مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدبي فعالية مميزة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين إلى جانب عدد من طلبة المدارس، الذين توافدوا للاحتفال بهذه المناسبة العطرة التي تجسد قيم التسامح والرحمة التي حملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تضمنت الفعالية برنامجًا حافلًا بالأنشطة، حيث استمع الحضور إلى محاضرتين ألقاهما الشيخ الدكتور فارس المصطفى، إمام وخطيب مسجد الفاروق والشيخ عبد الرحمن درويش المرزوقي، وتناولا فيهما محطات من السيرة النبوية وسبل الاستفادة من تعاليم الرسول الكريم.

كما قدمت الطالبة لجين عيسى الحارثي كلمة باللغة الإنجليزية تحدثت فيها عن القيم الإنسانية العالمية التي رسخها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعقبتها كلمة الطالب خميس محمد بكر من مدرسة الإمارات الدولية، الذي تناول دور الشباب في تعزيز هذه القيم في المجتمع.

وكان من أبرز فقرات الفعالية قراءة السيرة النبوية للإمام البرزنجي، التي قدمت بأسلوب مؤثر يجسد أهم محطات حياة النبي الكريم. كما شارك مجموعة من الطلاب في إلقاء المدائح النبوية التي أضفت أجواء روحانية على الحفل، وسط تفاعل الحضور.