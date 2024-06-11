«دبي الخيرية» تنظم «مبادرة عيد الأضحى» لموظفيها

نظم «فريق المبادرات المجتمعية» بجمعية دبي الخيرية حفل «مبادرة عيد الأضحى المبارك» للعاملين في الجمعية، بمقرها في قاعة الاحتفالات، بحضور مديرها التنفيذي أحمد السويدي، ورؤساء الوحدات التنظيمية.

وهنأ السويدي العاملين بحلول الأيام الـ10 من ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذكر أن «دبي الخيرية» تسعى من وراء تنظيم المبادرات إلى تحقيق مزيد من التوعية، وتعزيز ولاء العاملين للجمعية والعمل الخيري، وبناء الجسور بين العاملين (قيادات وموظفين).

وأكد أن العاملين في مجال العمل الخيري يعملون من أجل رسالة إنسانية سامية وعظيمة في أشرف ساحات البذل والعطاء وتفريج الكربات وجبر الخواطر، داعياً العاملين إلى إخلاص النية، وإتقان العمل، والسعي الحثيث من أجل تحقيق أهداف الجمعية ورؤيتها الاستراتيجية التي تتمحور حول بناء الإنسان ورعايته، وتمكينه اقتصادياً وثقافياً وتعليمياً حتى يصبح ممتلكاً لأدوات التطوير والبناء، ومؤثراً بشكل إيجابي في محيطه المجتمعي.

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره للموظفين على تفانيهم وجهودهم الكبيرة خلال موسم رمضان المبارك، وحث على الاستمرارية بالروح نفسها، والجد والاجتهاد من أجل إنجاح حملة الأضاحي، ومبادرات ومشاريع الجمعية الإنسانية والتنموية كافة.