15 مليون درهم تبرعاً من «دبي الإسلامي» لـ «الفجيرة الخيرية»

تسلمت جمعية الفجيرة الخيرية، تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 15 مليون درهم من أموال الزكاة، وذلك دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها داخل الدولة. وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعيد بن محمد الرقباني، عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل، والتزامه بدعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، موضحاً أنه سيتم تخصيص هذا التبرع للفئات المستحقة، حسب مصارف الزكاة الشرعية. وأشاد الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي، عبيد الشامسي، بالدور الذي تقوم به جمعية الفجيرة الخيرية في مجالات العمل الخيري، مشيراً إلى أن هذا التبرع يأتي دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقوم بها.