شرطة دبي تضم جميع فنادق «كيمبنسكي» حول العالم إلى «إسعاد»

وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وفنادق «كيمبنسكي»، مذكرة شراكة، تنضم بموجبها فنادق «كيمبنسكي» حول العالم، وعددها 72 فندقاً، إلى خيارات قطاع الفنادق والسياحة من برنامج «إسعاد»، بخصم يبلغ 20% لحاملي البطاقة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود مركز بطاقة إسعاد على استقطاب أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع، بما يعزز سعادة حاملي بطاقة الخصومات إسعاد، وينعكس إيجاباً على جهودهم في العمل وإنتاجيتهم.

يُذكر أن برنامج الخصومات «إسعاد»، يقدم عروضاً مميزة وحصرية لحاملي بطاقة إسعاد، في 10 قطاعات، هي: السياحة والسفر، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية، والتسوّق الإلكتروني، ومجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.