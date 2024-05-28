«الشارقة الخيرية» تخصص 7.7 ملايين درهم لحملة عيد الأضحى

كشف المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، عن تفاصيل حملة عيد الأضحى، بكلفة إجمالية تصل إلى 7.7 ملايين درهم، بواقع 5.2 ملايين درهم مخصصة لتنفيذ شعيرة الأضاحي، إضافة إلى 2.5 مليون لتغطية حزمة المبادرات المقرر إطلاقها على مدار الأيام الـ10 الأولى من ذي حجة، مشيراً إلى أن الجمعية ارتأت بحث أفضل السبل لضمان التعاقد على الأضاحي المقررة بنحو 12 ألف رأس أضحية داخل الدولة وخارجها، بأسعار مناسبة.

وقال بن خادم، إن من المقرر توزيع 2500 أضحية لما يزيد على 25 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف المساعدات الداخلية، إلى جانب 10 آلاف و290 أضحية مماثلة، سيتم توزيعها في أكثر من 43 دولة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة والمكاتب الإقليمية للجمعية، لافتاً إلى أنه رُعي التعاقد مع الموردين على قطعان الماشية التي تتطابق مع اشتراطات الشريعة الإسلامية في شعيرة الأضاحي.

وأضاف أنه يمكن للمحسنين الراغبين في تنفيذ شعيرة الأضاحي من خلال الجمعية، التبرع بقيمة الأضحية التي تبلغ 650 درهماً للأضاحي المقرر توزيعها داخل الدولة، و350 درهماً للأضحية الواحدة من الأعداد المقرر توزيعها خارج الدولة.

وأوضح بن خادم أنه تم اعتماد عدد من المبادرات المصاحبة للحملة، تتضمن تيسير الحج لنحو 20 حاجاً من الفئات الأكثر استحقاقاً، فضلاً عن تفريج الكربة، وإفطار الصائمين في يوم عرفة لما يزيد على 15 ألف صائم، إضافة إلى علاج المرضى، وكسوة العيد، ومبادرة عمليات القلوب الصغيرة لما يصل إلى 50 عملية قسطرة، علاوة على إطلاق مبادرة بناء خمسة مساجد في الهند، وكذلك حفر 10 آبار في بنغلاديش، وتسيير حملة مكافحة العمى لإجراء العمليات الجراحية لصالح 500 حالة من مرضى العيون، وتوفير 700 جلسة غسيل كلى.