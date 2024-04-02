«زايد العليا» تتعاقد مع «كامبريدج» لتشغيل مركز المضيف

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عقداً مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، لتشغيل مركز المضيف، التابع للمؤسسة المنشأة المخصصة للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم.

وقع العقد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، وعن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الرئيس التنفيذي لإدارة المالية والاستثمار للمجموعة، الدكتور هاوارد بودولسكي.

وقال الحميدان: إن «مؤسسة زايد العليا تبحث دائماً عن أفضل ما يمكن تقديمه لرعاية وتأهيل منتسبيها في جميع المراكز التابعة لها، وتقديم خدمات متطورة لمختلف فئات أصحاب الهمم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية، لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً». وأوضح أن إسناد المؤسسة إدارة مركز المضيف إلى مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، يهدف إلى تقديم أرقى سبل الرعاية والاهتمام والمتابعة للمقيمين بالمركز، ومضاعفة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.