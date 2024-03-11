«أم مروان» تحتاج إلى أدوية بـ 31.9 ألف درهم

تعاني (أم مروان - 61 عاماً)، مشكلات في القلب، وأمراضاً مزمنة، أبرزها ارتفاع حاد في السكري وضغط الدم والكوليسترول، وتحتاج إلى أدوية بكلفة 31 ألفاً و977 درهماً، بحسب مستشفى توام في مدينة العين، ولا تملك المريضة أي تأمين صحي، كما لا تسمح إمكانات أسرتها المالية بتأمين كُلفة علاجها.

وأظهرت التقارير الطبية الصادرة من مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المريضة تعاني انسداداً في شرايين القلب، وضيقاً في التنفس، ومرض السكري، وارتفاعاً في الضغط والكوليسترول، وتحتاج إلى أدوية خاصة ومتابعة مستمرة في المستشفى، للسيطرة على حالتها الصحية.

وروت المريضة قصة معاناتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «في فبراير من عام 2022، تعرضت لضيق في التنفس عند القيام بالأعمال المنزلية، وتعرق وإرهاق وتعب شديد، وتسارع في ضربات القلب، وألم في الكتف والذراع، وقد تم نقلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من المنزل، حيث أجريت لي فحوص طبية وأشعة كشفت انسداداً بشرايين القلب، وارتفاعاً حاداً في السكري وضغط الدم والكوليسترول».

وأضافت: «خضعت لعملية جراحية عاجلة من أجل توسعة الشريان التاجي، ومكثت في المسشفى أسبوعاً تلقيت خلاله العلاج والرعاية الصحية».

وتابعت: «بعد مرور أسبوع من العلاج، تعرضت لانتكاسة صحية مرة أخرى، وتم نقلي إلى مستشفى توام في مدينة العين، وأجريت لي فحوص وتحاليل مخبرية وأشعة أظهرت أنني بحاجة إلى (قسطرة قلبية) عاجلة، حيث مكثت في وحدة العناية المركزة ثلاثة أيام لتلقى العلاج، بعدها قرّر الطبيب المعالج إبقائي في المستشفى أسبوعاً، تحت الملاحظة الطبية إلى أن تحسن وضعي الصحي وخرجت من المستشفى».

وأكملت: «غطى التأمين الصحي كلفة عملية (القسطرة)، وبعض الأدوية العلاجية، لكن بطاقة التأمين الصحي انتهت ولم يعد بمقدوري شراء أدوية العلاج، علماً بأن الطبيب شدّد على ضرورة تناول الأدوية باستمرار للحد من تدهور حالتي الصحية».

وقالت (أم مروان): «وضعي المالي صعب ولا يسمح بشراء الأدوية البالغة كُلفتها 31 ألفاً و977 درهماً لمرض القلب وأمراضي المزمنة الأخرى، كما أنني أسكن مع ابنتي وزوجها ولديهما أسرة مكونة من ثلاثة أطفال، ويعتبر زوج ابنتي المعيل الوحيد للأسرة، وبالكاد راتبه يغطي متطلبات الحياة المعيشية لها».

وتناشد المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون لها، ومساعدتها في تدبير كُلفة الأدوية في ظل وضعها الصحي المتردي.

. المريضة تعيش في منزل زوج ابنتها، وهو المعيل الوحيد للأسرة.