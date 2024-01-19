17.8 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» لمحدودي الدخل خلال 2023

أنفقت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات نقدية على مدار العام الماضي، بقيمة 17.8 مليون درهم، من حساب الزكاة، في إطار دعم 11 ألفاً و291 حالة من أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب كبار السن، والمطلقات، والأرامل، غير المستفيدين من المساعدات الحكومية، بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وأكد المدير التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، أن الجمعية تعوّل على زكاة المحسنين وإسهاماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، وتضم الجمعية بين سجلاتها عدداً كبيراً من حالات الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر الجمعية لهذه الحالات مساعدات نقدية بشكل شهري ومنتظم، بما يمكّنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، ويتم صرف هذا النوع من المساعدة بناءً على احتياج الحالة، الذي تحدده لجنة المساعدات.

وأكد تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلة بكشوف الجمعية بمقرها الرئيس، وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وحل شهر يناير بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.7 مليون درهم، يليه فبراير بقيمة 1.694 مليون درهم. وأشار ابن خادم إلى أن دور الجمعية هو مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في استقرار أوضاعهم المعيشية، وأكد أن الجمعية تحرص على احترام خصوصية المستفيدين من خلال إتاحة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يتيح مزيداً من السهولة والخصوصية، وبيّن أن ما تم تقديمه من مساعدات شملت الكثير من شرائح المعوزين إنما جاء بفضل جود المتبرعين وصدقاتهم وإحسانهم، متوجهاً بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين جادت أيديهم بالعطاء، داعياً إلى مزيد من المساندة والمساهمة في إنجاح مختلف برامج الجمعية، التي تؤكد في المقام الأول على الترابط والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع.