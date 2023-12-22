«بيت الخير» تدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً بـ 43.9 مليون درهم

أفادت جمعية بيت الخير، أن حجم إنفاقها على الأسر المواطنة الأقل دخلاً حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 43 مليوناً و995 ألفاً و951 درهماً، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي التزاماً منها بالهدف الأول الذي يتصدر خططها الاستراتيجية وينص على «تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة».

ويأتي برنامج «أمان» الذي يقدم لهذه الأسر مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري في مقدمة البرامج التي تستهدف النهوض بمعاش الأسر المواطنة الأقل دخلاً، بمن فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم، وأسر الشباب الناشئة، إذ أنفق هذا البرنامج حتى نوفمبر الماضي مبلغ 10 ملايين و573 ألفاً و700 درهم.

وتعهدت «بيت الخير» بتعزيز التحصيل العلمي لأبناء الأسر المعسرة، من خلال برنامج «تعليم» حتى يستكملوا تعليمهم ويتمكنوا من دخول سوق العمل، من خلال مشروع «تيسير» الذي يقوم بدعم الطلبة في سائر المراحل ويمدهم باحتياجاتهم المدرسية والجامعية، والذي وصل ما أنفقه حتى نوفمبر إلى ستة ملايين و484 ألفاً و918 درهماً.

وقد عززت «بيت الخير» معاش الأسر المواطنة المحتاجة، من خلال برنامج «حافز» للارتقاء بمستوى حياتها وظروفها، ويضم مشروعات دعم الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية، ومشروع صيانة منازل الأسر المحتاجة، وقد أنفق هذا البرنامج حتى نوفمبر 2023 مبلغ سبعة ملايين و573 ألفاً و700 درهم.

ولم تنسَ الجمعية واجبها نحو هذه الأسر في المناسبات الموسمية كرمضان والأعياد، فسعت إلى إسعادها، من خلال مشروعات المير الرمضاني وزكاة الفطر والعيدية، وكسوة الملابس والأضاحي ومشروع المواد الغذائية ومشروع نُسُك، وقد أنفقت الجمعية على هذه المشروعات حتى نوفمبر 2023 مبلغ 19 مليوناً و363 ألفاً و633 درهماً.