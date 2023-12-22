متبرع يُنهي معاناة «أبوسعيد» مع المرض

أنهى متبرع معاناة «أبوسعيد» مع المرض، بسداد 47 ألفاً و604 دراهم هي تكاليف علاجه في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكان المريض يعاني مشكلات صحية في القلب منذ سنوات عدة، وقد تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، ويحتاج إلى أدوية وعلاجات لمدة عام في المستشفى بكلفة 47 ألفاً و604 دراهم، ولا تسمح الإمكانات المالية لأسرته بالتكفل بمبلغ العلاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، للاستمرار في تلقي العلاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 18 من الشهر الجاري، قصة معاناة «أبوسعيد» البالغ 42 عاماً، مع المرض، وتدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، وحاجته إلى أدوية وعلاجات لمدة عام لا يستطيع هو أو أسرته تحمل تكاليفها.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض يعاني مشكلات صحية في القلب منذ عام 2017، وقد تم إدخاله إلى قسم الطوارئ بسبب إصابته بتسارع في نبضات القلب، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي. وكشفت الفحوص والتحاليل الطبية أنه يعاني اضطراباً في عمل كهرباء القلب، ما استدعى إنعاشه أكثر من مرة، وقد مكث في المستشفى أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية».

وأظهر التقرير «أن المريض أصيب في السابق بثقب في القلب، وأجريت له عملية جراحية عام 2017، وتحسن وضعه حينها، إلا أن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة، وأصبح يحتاج إلى علاجات وأدوية خاصة بمرض القلب، إضافة إلى متابعات مستمرة مع المستشفى».

وسبق أن روى شقيق «أبوسعيد» قصة معاناة أخيه مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «يعاني أخي منذ سنوات عدة، ألماً مستمراً في الصدر، ويشعر بتعب عند أداء أي عمل، وقد ذهب إلى المستشفى وأظهرت نتيجة الفحوص والأشعة أنه يعاني ثقباً في القلب، ويجب إجراء عملية جراحية له فوراً لترميم الثقب، وتم إجراء العملية له، ومكث فترة في المستشفى إلى أن تحسنت حالته، لكنه أصبح بحاجة إلى علاجات بشكل مستمر».

وأضاف: «منذ فترة أصيب أخي فجاءة بتعب وبضيق شديد في التنفس، عندما كان يزور أحد الأقارب في أبوظبي، ما استدعى نقله فوراً إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إنعاشه، وأجريت له فحوص طبية وأشعة كشفت أنه يعاني اضطراباً في عمل كهرباء القلب، بسبب عدم انتظامه في تناول الأدوية».

وتابع: «وصف الطبيب لأخي أدوية وعلاجات خاصة بحالته الصحية، وتبلغ كلفتها لمدة عام، 47 ألفاً و604 دراهم، إلا أن ظروفنا المالية الصعبة لا تسمح بتدبير المبلغ، فأنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من أمي وأبي وأخي، وأعمل براتب 8000 درهم، أدفع 1000 درهم منه أقساطاً بنكية، فيما يذهب المتبقي لتغطية متطلبات حياتنا المعيشية».

وأعرب شقيق المريض عن شكره العميق للمتبرع لاستجابته السريعة ووقفته الكريمة معهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً أن «هذا الكرم ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير والعطاء».

. «الخط الساخن» نسّق بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.