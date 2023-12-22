على مكتب المسؤول

بلدية أبوظبي

نلاحظ أنه في بعض الأحيان يقوم بعض السائقين بإلقاء القمامة من نوافذ مركباتهم على الطرقات، وهذا يشوّه المنظر الجمالي ويعطي انطباعاً غير حضاري، لذا أناشد المسؤولين في بلدية أبوظبي تغليظ العقوبات والغرامات المالية على مثل هؤلاء المخالفين الذين لا يحافظون على النظافة العامة للشوارع.

(أبوفاضل)

المصرف المركزي

نشكو نحن متعاملين مع بنوك محلية بشأن الاتصالات المتكررة لموظفي بنوك في أوقات مختلفة من النهار، عارضين علينا قروضاً وتسهيلات مالية ومرابحة للسيارات وغيرها من الخدمات الأخرى، وتسبب هذه الاتصالات المتكررة إزعاجاً مستمراً لنا، على الرغم من أننا نطلب منهم عدم معاودة الاتصال، ورفضنا لهذه العروض التي تقدمها البنوك، خصوصاً أن الاتصالات نتلقاها من أفرع عدة للبنوك في إمارات مختلفة، لذا نطالب المسؤولين في المصرف المركزي بوضع ضوابط لتقديم العروض البنكية عبر الهاتف.

(أبوسالم)

بلديات الدولة

نعاني انزعاجنا الشديد جراء انتشار كروت أو بطاقات لمراكز التدليك في أماكن مختلفة في إمارات عدة بالدولة، وتكثر في المناطق التجارية منها، والمشكلة أن مجهولين يضعون بطاقات تلك المراكز على نوافذ السيارات أو عند أبواب الشقق والبنايات، لذا نطالب المسؤولين في بلديات الدولة بعمل حملات تفتيشية يومية وتحرير مخالفات مغلظة لهذا الأمر.

(أبوراشد)