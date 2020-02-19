شركات للمرة الأولى في «غلفود»: «إكسبو 2020» حفّزنا على المشاركة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركات عالمية متخصصة في الأغذية، تشارك للمرة الأولى في معرض «غلفود» بدورته الحالية، بأن «إكسبو 2020 دبي» يعد من العوامل الرئيسة التي حفزتها على المشاركة في «غلفود 2020» الذي يختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي غداً.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن اقتراب انطلاق «إكسبو 2020» جعلها تسرع إقامة أعمال لها في دبي للاستفادة من الفرص المتوقعة التي سيتيحها المعرض المرتقب في الأسواق.

فرص

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في شركة «أوليريا» اليونانية، يانيس فاليريس، إن الشركة ترغب من خلال مشاركتها الأولى في معرض الخليج للأغذية «غلفود» الذي تستضيفه دبي حالياً، في الاستفادة من الفرص المتوقع أن يتيحها معرض «إكسبو 2020» في أسواق الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص، مع توقع استقبال أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاد أول «إكسبو» في المنطقة على مدى ستة أشهر.

وأضاف فاليريس أن اقتراب موعد إقامة المعرض الدولي المرتقب يجعل الشركة تعمل على تسريع إقامة أعمال لها في دبي، والاستفادة من مركز دبي التجاري الرائد عالمياً لاتخاذ الإمارة مقراً إقليمياً للتوسع في منطقة الشرق الأوسط ودول آسيوية في المنطقة.

وأفاد بأن شركته التي توفر منتجات مخبوزات مختلفة، منها منتجات عضوية، تحاول اقتناص فرص الأعمال بدبي للتوسع عالمياً.

ولفت فاليريس إلى أن «غلفود» في دورته الحالية يشهد زخماً كبيراً وازدحاماً في عدد الزائرين من ممثلي الأعمال من مختلف الدول، وهو ما يتيح فرصاً عدة للشركات، لاسيما التي تشارك للمرة الأولى للاستفادة من منصاتها في المعرض.

عوامل رئيسة

من جهته، اعتبر مدير العمليات في شركة «آيروميك» الإيطالية - اليونانية، بانتيليس كونستانتيس، أن «إكسبو 2020 دبي» يعد من العوامل الرئيسة المحفزة على المشاركة في فعاليات معرض «غلفود»، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها في قطاع الأغذية، مشيراً إلى أن الشركة تشارك للمرة الأولى بمنصتها الحالية في «غلفود 2020».

وقال إن «آيروميك» تنتج 58 ألف طن سنوياً من منتجات المعكرونة بمختلف أنواعها وتصدر لمختلف الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ خطط للتواصل مع مكاتب توزيع مختلفة لتسريع إقامة أعمالها في دبي مع اقتراب انطلاق «إكسبو 2020»، لأن قطاع الأغذية في دبي والدولة سيشهد نشاطاً كبيراً في الطلب على منتجات المعكرونة خلال تلك الفترة.

وأضاف كونستانتيس أن الشركة تعتزم الاستفادة من دبي مقراً إقليمياً للتوسع بأعمالها في الشرق الأوسط.

خطط

بدوره، أكد مدير التصدير وتطوير الأعمال في شركة «غورميه فوود» الفرنسية، كريستوف لايبري، أن اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي» كان من الحوافز الرئيسة المؤثرة في مشاركة شركته للمرة الأولى في معرض «غلفود» بدورته الحالية.

وقال إن الشركة تعمل على تنفيذ خطط لتسريع إقامة أعمالها في دبي واتخاذها مقراً إقليمياً للتوسع في المنطقة من خلال دراسة سبل التعامل مع شركات توزيع مختلفة في الدولة.

ترويج

وفي السياق ذاته، قال مدير أول التصدير في قسم الأغذية بحكومة «ويلز» مارك هاجز، إن منصة «ويلز» في معرض «غلفود 2020» تتضمن شركات تشارك للمرة الأولى للاستفادة من الفرص التي سيتيتحها معرض «إكسبو 2020»، وهو ما حفزها على المشاركة وتسريع إقامة أعمال لها في دبي مع اقتراب انطلاق المعرض في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن منصة «ويلز» تشهد مشاركة 10 شركات عاملة في تخصصات مختلفة للأغذية، حيث تسعى عبرها للترويج لمنتجاتها في أسواق الدولة والاعتماد على دبي للتوسع إلى مختلف أنحاء المنطقة.

إقبال لافت

قال مدير أول التصدير في قسم الأغذية بحكومة «ويلز» مارك هاجز، إن معرض «غلفود» يشهد في دورته الحالية نشاطاً لافتاً في إقبال الزائرين وممثلي شركات الأعمال، ما يؤكد عدم رصد أي تداعيات لانتشار فيروس «كورونا» عالمياً على قطاعات الأعمال في المعرض.

من جهته، اتفق مدير العمليات في شركة «آيروميك» الإيطالية - اليونانية، بانتيليس كونستانتيس مع هاجز بأن «غلفود 2020» يشهد زخماً كبيراً في إقبال الزائرين وممثلي الأعمال من مختلف الدول على الرغم من تداعيات «كورونا» على الصعيد العالمي، الأمر الذي يعزز نجاح المعرض بدورته الـ25 مقارنة بمعارض عالمية أخرى تأثرت أو تم تأجيلها أو إلغاء دورتها للعام الجاري.