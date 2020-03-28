«تنظيم الاتصالات» تحذر من رسائل احتيالية تتقمص دور المصرف المركزي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، من رسائل احتيالية تتقمص دور المصرف المركزي، وتدعو إلى الاتصال ومشاركة البيانات المصرفية حتى لا يتم إيقاف الحساب. وطالبت الهيئة في تحذير وجهته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من المشتركين في حال الشك، التواصل مع المصارف والبنوك، عبر أرقامهم الرسمية.

وأكدت تنظيم الاتصالات أنه يحب على عملاء البنوك تذكر أن البنك لن يطلب منهم بيانات بطاقاتهم، أو كلمة المرور الخاصة بهم.

ومن أشكال الرسائل المتداولة التي حذرت منها «تنظيم الاتصالات» رسائل عليها إسم وشعار المصرف المركزي، تزعم أنه سيتم إغلاق أو تجميد الحساب المصرفي للعميل والصراف الآلي، وبطاقات الخصم والائتمان لأسباب أمنية، وتدعو إلى التواصل مع رقم معين للتحقق من التفاصيل قبل الإغلاق.