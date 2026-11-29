عجمان - وام

تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان في معرض سوق السفر الفاخر الدولي «ILTM كان 2026»، الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية، من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر. يجمع المعرض سنوياً صنّاع القرار عبر برنامج متكامل من الاجتماعات الثنائية والمنتديات المتخصصة وفعاليات التواصل.ويلتقي الوفد مع منظمي الرحلات ووكالات السفر المتخصصة وشركات إدارة الوجهات، لعرض ما تقدّمه عجمان من خيارات إقامة راقية وتجارب سياحية تلبّي تطلعات المسافرين الباحثين عن التميُّز والخصوصية. وتشمل أجندة الوفد على مدى أيام المعرض الأربعة سلسلة من الاجتماعات مع مستشاري السفر ومنظمي الرحلات من مختلف الأسواق.