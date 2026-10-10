مسؤولون: دبي رائدة في تبنّي الحلول المبتكرة

أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، إنجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز، والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة.

وأكد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أن «النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع». وقال: «التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفاً تقنياً بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية».

وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24 إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار 10 نقاط مئوية، من 81 إلى 91%.

كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسناً في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90 إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75 إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81 إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44 إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.

من جهته، أكد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي، أن «النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة».

في السياق ذاته، أكد مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن «النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس تقدماً مهماً في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي»، مشيراً إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءاً من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطاً.

من جانبه، قال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير: «تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة».

بدوره، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل، وتحسين تجربة العملاء، وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية».