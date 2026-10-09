«العربية للطيران» تسيّر رحلات إلى مطار عمّان

أعلنت شركة «العربية للطيران»، أمس، عن بدء تسيير رحلات مباشرة جديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار مدينة عمان، اعتباراً من 15 نوفمبر 2026.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ستطلق أربع رحلات أسبوعياً إلى مطار مدينة عمان، ليكون بذلك ثاني مطارات العاصمة الأردنية التي تسيّر إليها «العربية للطيران» رحلات مباشرة من الشارقة إلى جانب رحلاتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي، إن إطلاق الرحلات الجديدة إلى مطار مدينة عمان، يتيح للمجموعة توسيع حضورها في الأردن، ويوفر للعملاء خياراً إضافياً للسفر إلى العاصمة الأردنية عبر مطار ثانٍ. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «العربية للطيران» المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر، وتعزيز سهولة وراحة السفر بين دولة الإمارات والأردن.

ويعد إطلاق الخدمة الجديدة إضافةً إلى عمليات «العربية للطيران» الحالية في الأردن، التي تشمل رحلات مباشرة من مطار زايد الدولي إلى كل من مطار مدينة عمّان ومطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى الرحلات الحالية بين مطار الإسكندرية الدولي ومطار مدينة عمان.

ووفقاً لجدول الرحلات، تغادر الرحلة رقم «G9 169» مطار الشارقة الدولي الساعة 08:00 صباحاً لتصل إلى مطار مدينة عمان في تمام الساعة 10:30 صباحاً أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة، فيما تغادر الرحلة رقم «G9 170» مطار مدينة عمان في تمام الساعة 11:20 صباحاً، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 03:15 عصراً، بالتوقيت المحلي للمدينتين.