«أدنوك» تورّد مليونَي طن غاز مسال إلى تايلاند

أعلنت شركة «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد مع شركة «جلف جروب» التايلاندية، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، وبموجب الاتفاقية، ستورّد «شركة أدنوك التجارية» نحو مليونَي طن من الغاز الطبيعي المسال، على مدى سنوات عدة، إلى «جلف جروب» العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في «أدنوك»، ناصر المهيري: «تستند هذه الخطوة إلى اتفاقيتنا الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع (جلف جروب)، وتؤكد التزام (أدنوك) بالمساهمة في ضمان إمدادات طاقة موثوقة لتايلاند وعملائها في آسيا».