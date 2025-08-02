«كهرباء دبي» تزرع 13.35 ألف شجرة قرم

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، 10 فعاليات خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025. وأثمرت الفعاليات زراعة 13.350 ألف شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة ما يزيد على 1650 شخصاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. وسجل المشاركون 3626 ساعة عمل تطوعية، وبلغت نسبة سعادتهم 92.9% في عام 2023، و94.3% في عام 2024. وضمن حملاتها لتنظيف الشاطئ في المحمية، جمعت الهيئة 3546 كيلوغراماً من النفايات، معظمها من المواد البلاستيكية، إلى جانب ثمانية أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية.